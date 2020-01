Allenamento Ipertrofia

Tuttavia, aumentare la massa muscolare può avere anche una finalità "salutistica"; ovviamente, non bisogna commettere l'errore di credere che sia necessario essere muscolosi per star bene. Ciò che vorremmo trasmettete ai lettori è che il rapporto tra la massa magra e quella grassa influisce significativamente, e a diversi livelli, sulla salute generale di tutti: uomini e donne, giovani e anziani, sani e malati. Entriamo nel dettaglio.

L'ipertrofia muscolare si può allenare ed è uno dei due obbiettivi più ricercati dagli amanti della cultura estetica come bodybuilder o culturisti, praticanti fitness e altre attività che hanno come obbiettivo la ricomposizione corporea associato a un miglioramento della funzionalità (crossfit, functional training ecc) ecc.

Una buona composizione corporea riduce anche le possibilità di contrarre varie patologie; tra le molte: tumori (perché si correla un miglior stile di vita), disturbi enterici (come problemi di stomaco , d' intestino , di fegato , calcolosi biliare e renale ecc), patologie articolari degenerative (perché è presente attività motoria ), nevrosi (per un'azione multifattoriale, come allenamento e stile di vita, anche se alcuni DCA non rispettano questa correlazione), patologie autoimmuni e infiammatorie (come alcune forme di psoriasi ) ecc.

Pochi muscoli e troppo grasso – soprattutto in sede addominale e intraddominale – determinano una condizione che si potrebbe definire "vero sovrappeso" o "sovrappeso reale". Questa condizione tende a scompensare : la pressione sanguigna arteriosa (aumentandola), la glicemia (aumentandola, per riduzione della sensibilità al glucosio e all'insulina), la lipemia ( colesterolemia totale e LDL , e trigliceridemia ), uricemia (aumentandola).

In pratica, q uando le masse muscolari risultano inferiori o superiori alla norma , prendere come unico riferimento l'Indice di Massa Corporea (IMC o BMI) non fornisce un'indicazione realistica dello stato nutrizionale del soggetto. Per questo sarebbe necessario valutare almeno l'entità dello scheletro ( costituzione ) e il rapporto tra le lunghezze dei segmenti corporei ( tipo morfologico ). Dopo tutto il range di normalità del BMI è molto ampio.

Negli adulti l'idoneità del peso si valuta più frequentemente con l' indice di massa corporea o body mass index (IMC o BMI). Trattasi di un'equazione così strutturata: PESO (kg) / STATURA (m)2, il quale risultato numerico viene inserito in una graduatoria di: sottopeso (< 18.5), normopeso (18.5-24.9) e sovrappeso (> 24.9 – con diversi livelli di gravità). Questo metodo ha però dei grossi limiti, perché mette in relazione il peso alla statura senza considerare " di cosa è fatto " il corpo analizzato.

Sappiamo che la salute è strettamente correlata all'idoneità del peso corporeo , perché sovrappeso e obesità diminuiscono l'aspettativa e la qualità della vita. In realtà, la correlazione tra peso e sovrappeso/obesità non è del tutto lineare.

Qui la faccenda si complica un po', perché la forza non si esprime allo stesso modo nei movimenti concentrici, eccentrici e nell'isometria; in questi ultimi due, i muscoli hanno una maggior capacità di forza rispetto alla contrazione concentrica. Dal punto di vista meccanico, i tipi di forza che giovano maggiormente dell'aumentata sezione delle fibre sono l'eccentrica e l'isometrica.

La capacità contrattile non è però imputabile solo all'azione meccanica delle miofibrille, ma anche alla componente nervosa; per questo forza e ipertrofia non sono vincolate da un'equazione lineare. Tuttavia, più miofibrille intervengono, a parità di azione nervosa e di leve fisiche, maggiore sarà l'espressione di forza.

Nota : per attivare tutte le fibre muscolari bisogna quindi adottare un' intensità di allenamento molto elevata, tipica dell' High Intensity Training (HIT); diversamente le fibre rapide, quelle forti, non verranno stimolate adeguatamente. Per maggiori informazioni si consiglia di leggere l'articolo dedicato.

L'ipertrofia corrisponde a un aumento della sezione delle fibre muscolari , non del loro numero – invece detto iperplasia. Tuttavia, soprattutto nei neofiti, il primo cambiamento che si manifesta sembra suggerire il contrario. Ciò è in realtà dovuto alla specializzazione delle cellule satellite , che dallo stato latente si trasformano in fibrocellule.

Nota : la crescita ipertrofica ha un limite fisiologico, oltre il quale non è possibile andare. Il fatto è che nessuno ha ancora compreso quale possa essere tale traguardo, visto che al progredire delle conoscenze in materia aumentano anche i margini di miglioramento.

Come Fare

L'allenamento per l'ipertrofia può essere eseguito in callistenia o più facilmente con il resistance training.

Deve essere ad alta intensità (HIT) e intervallato (IT), ovvero un High Intensity Interval Training (HIIT).

L'intensità di esercizio deve raggiungere almeno il 75% del massimale (1 RM); quindi, se nelle distensioni in panca piana con bilanciere il massimale fosse di 100 kg, le ripetizioni (rep) delle serie (set) dovrebbero essere svolte con almeno 75 kg di carico.

Il numero di rep e la velocità di esecuzione devono essere tali da far durare la serie quanto basta per produrre alti livelli di acido lattico. Di solito, 8-10-12 rep per una durata di almeno 45'' e fino a 70'' sono più che sufficienti – il che potrebbe essere considerato un allenamento per la forza resistente di breve durata. Ovviamente, numero di rep e durate della serie può essere gestita in maniera più articolata.

I recuperi tra le serie devono permettere di recuperare la maggior parte dell'efficacia e dell'efficienza, ma senza abbattere del tutto la concentrazione di acido lattico. Di solito, più o meno 90'' sono sufficienti.

L'esecuzione del movimento dev'essere lenta, con enfasi sulla fase eccentrica e ponendo una pausa in fase di massimo accorciamento di circa 1''. La lentezza determina un aumento del tempo di tensione muscolare – Time Under Tension (TUT) – che è un fattore molto importante dell'allenamento per l'ipertrofia per tutte le ragioni che abbiamo descritto sopra, forse addirittura il più determinante. Ad esempio, ogni rep potrebbe essere così strutturata: 2-3'' per la fase eccentrica, 1' di pausa, 1 o 2'' per la la fase concentrica, 1' secondo di pausa.

Nota: non tutti scelgono di inserire le pause in fase di massimo accorciamento o massima estensione, dipende dalla preferenza, dal sistema e dai tempi delle fasi eccentrica e concentrica.

Importanza del Time Under Tension (TUT)

Ancor prima che per sviluppare ipertrofia, un'esecuzione lenta e controllata è funzionale nella prevenzione degli infortuni. Ciò permette anche di imparare bene la tecnica dell'esercizio che si svolge, concentrandosi sul muscolo in questione. Nell'esecuzione "incontrollata" si tende facilmente a far lavorare altri muscoli invece di quello bersaglio.

Il TUT, ovvero time under tension, è dato dalla somma dei tempi delle fasi positive (concentriche) e negative (eccentriche) del movimento, e di eventuali pause. Esso è necessario anche per sfruttare al meglio la fase negativa, dove si riesce a sostenere anche carichi del 130% rispetto alla fase positiva – estremamente importante per reclutare il maggior numero di fibre.

Tale tipologia di contrazione crea infatti una maggior reclutamento e conseguenti microlesioni nelle fibre, stimolando un forte adattamento supercompensativo, con conseguente ipertrofia muscolare. Esecuzioni veloci, tipiche dei lavori di forza pura ed esplosiva, non danno aumenti significativi di massa proprio perché esauriscono meno le fibre, caricando maggiormente il SNC (maggior componente neurale). Si capisce quindi che spostare 100 kg per 8 ripetizioni in maniera esplosiva, sfruttando il rimbalzo balistico, è ovviamente meno produttivo dal punto di vista ipertrofico che spostare 85 kg per 8 ripetizioni con alti TUT.

In più è stato dimostrato che anche per la forza allenamenti ad alta intensità ma con bassa velocità, specie nella fase negativa, possono rivelarsi molto utili. C'è anche chi parla di ipertrofia funzionale, che si svilupperebbe tra i 20 ed i 40''. Vi sono esperimenti sugli animali che mostrano una maggiore e notevole ipertrofia in quelli che eseguivano gli stessi movimenti ma in maniera più controllata.

C'è chi parla anche di TUT totale, cioè della somma dei vari TUT delle varie serie, che rappresenta un parametro molto importante. Si spiegherebbe così perché oltre ad un TUT elevato c'è bisogno anche di un alto volume per creare ipertrofia.

Tutti i più bravi allenatori raccomandano di portare le serie al massimo all'incapacità positiva o esaurimento concentrico, ed autonomamente, mantenendo forma e tempo d'esecuzione corretti, senza quelle penose ripetizioni strazianti (junk reps).

Cenni di nutrizione per l’ipertrofia

L'aspetto più importante della dieta per l'ipertrofia è sfruttare la super-compensazione post allenamento; questo perché post allenamento le cellule muscolari sono più disposte a raccogliere nutrienti.

Dopo tutti questi sforzi è necessario nutrire rapidamente i muscoli con qualcosa che gli permetta di crescere. I muscoli sono formati da proteine, che a loro volta sono costituite da aminoacidi. L'assunzione alimentare di entrambi nell'immediato post workout risulta quindi necessaria, assieme a una buona fonte di carboidrati che stimoleranno adeguatamente l'insulina (anabolica). L'integrazione con creatina potrebbe dare buoni risultati.

Peraltro, nel resto della giornata si dovrà avere cura di raggiungere il proprio fabbisogno proteico e di apportare più calorie di quelle che servirebbero per mantenere costante il peso; senza esagerare però, o il rischio sarà di "sporcarsi" eccessivamente e inutilmente.