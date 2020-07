Ipertrofia Funzionale: Cos'è e a Cosa Serve

Per ipertrofia muscolare funzionale – per abbreviazione: ipertrofia funzionale si intende un aumento del volume muscolare complessivo – dovuto all'incremento in sezione di ogni fibrocellula – positivamente correlato al miglioramento delle specifiche azioni e funzioni motorie .

L'ipertrofia muscolare è il risultato di una cascata di eventi , che è stata definita come upstream signalling (segnalazione a monte), la quale provoca effetti a valle (downstream). Questa cascata di eventi comprende in sequenza:

Ciò nonostante, a seguito dell'applicazione di un protocollo motorio specifico per l'incremento della massa muscolare , in passato alcuni studi misero in evidenza una "sorta di proliferazione cellulare". Si scoprì poi che, in realtà, questa consisteva nella specializzazione delle cosiddette cellule satellite , ovvero unità silenti capaci di evolvere – a seguito del giusto stimolo – nel tipo di unità necessaria .

Facciamo un altro esempio. Il miglioramento indiscriminato del trofismo dei quadricipiti di un anziano determinerà una facilitazione di gesti quotidiani come alzarsi dal letto ; questo potrebbe essere ottenuto addirittura previa elettrostimolazione – ciò che di meno funzionale ci possa essere – o grazie ad esercizi di isolamento come la leg extension .

Ad onor del vero, l' ipertrofia di per sé è già parzialmente funzionale . Nel senso che all'aumento della massa corrisponde un aumento della forza e, come abbiamo detto, anche della capacità di svolgere un'azione.

La funzionalità del muscolo è difatti relativo alla funzione motoria e non semplicemente all' azione motoria ; la differenza non così sottile, vediamo perché.

La funzionalità , in riferimento al sistema muscolare , può essere considerata come una capacità ben precisa o semplicemente come un criterio di valutazione della stessa.

A Cosa Serve

A cosa serve l’allenamento ipertrofico funzionale?

È sui presupposti di cui sopra che nasce il concetto di allenamento ipertrofico funzionale, quale risultato di un allenamento sì di forza e che stimola la crescita di massa e, al contempo, capace di migliorare la funzionalità specifica e globale.

Tuttavia proprio a questo punto il concetto di funzionalità si articola ulteriormente. L'allenamento, per essere definito funzionale, può assolvere questo ruolo sotto due punti di vista:

Nella quotidianità di chiunque ;

di ; Nel gesto atletico di uno sportivo.

Ciò che è funzionale per una casalinga non è detto che lo sia per un atleta, ma esiste comunque un punto in comune, ovvero le basi fisiologiche del movimento umano. Entrambi nella vita di tutti i giorni compiono gesti multiarticolari, complessi, e muovono tutte le catene cinetiche in tutti i piani del movimento. Un movimento monoarticolare, isotonico, non esiste realmente né per uno, né per l'altro.

Obbiettivi dell’allenamento ipertrofico funzionale

L'obiettivo principale di questo genere di attività è che il corpo diventi più funzionale nel mettere in atto le operazioni e i movimenti che del quotidiano. L'esempio perfetto è quello dei bambini, che per giocare cadono e si rialzano continuamente senza pensare a quello che fanno; trattasi di gesti e sensazioni che solo la completezza del movimento può ridare ad un adulto.

Ovviamente, la funzionalità non dipende solo dalla forza e dall'ipertrofia, ma anche dalla flessibilità muscolare e dalla mobilità articolare, dalle capacità nervose globali e dalla composizione corporea – rapporto peso/potenza. Il nostro corpo si forgia ancora in base agli stimoli dell'ambiente in cui vive e ciò significa che rispondiamo ancora alle leggi basilari della natura. Forse è per questo che l'immagine d'un fisico atletico richiama ancora un'idea di salute e forza.

L'ipertrofia funzionale crea una correlazione diretta tra fisicità e prestazione, tra estetica e risultato. Insomma quella massa muscolare che contribuisce alla prestazione sportiva o all'attività per cui ti stai allenando. Dopotutto, è per questo motivo che esistono strutture muscolari diverse da uno sport ad un altro, un maratoneta ha muscoli piccoli perchè il suo gesto richiede bassi livelli d'energia per periodi lunghi di tempo. Più la struttura è contenuta (coscia e gamba) più è facile da irrorare di sangue (facilita il trasporto di nutrienti dalla periferia al muscolo target) e minore sarà il peso da trascinarsi dietro. Un ginnasta, avrà muscoli voluminosi per vincere alte resistenze con più facilità producendo velocemente l'energia richiesta.

Insomma, ad ogni azione corrisponde un'esigenza energetica, impellente o meno, elevata o contenuta, e questa determina quanta ipertrofia serve. Alla base dell'ipertrofia funzionale c'è solo una legge: la struttura è alla base della funzione.

L’ipertrofia non è tutta uguale

Dal punto di vista cellulare esistono due tipi di ipertrofia, o meglio, due diversi adattamenti che provocano ipertrofia:

Ipertrofia del sarcoplasma ;

; Ipertrofia del sarcomero.

Ipertrofia del sarcoplasma

L'ipertrofia del sarcoplasma è causata dall'aumento delle proteine non contrattili e dai liquidi tra le fibre muscolari. In altre parole, l'ipertrofia del sarcoplasma produce muscoli più grandi ma non aumenta la forza del muscolo. In sezione trasversale si evince una diminuzione la densità delle fibre muscolari per unità di superficie e non vi è alcun corrispondente aumento della forza muscolare. L'ipertrofia sarcoplasmatica porta ad un aumento del peso corporeo senza un aumento della forza e non supporta la funzione del sistema vascolare. Per questo motivo è spesso chiamata ipertrofia non funzionale.

C'è da dire, in realtà, che l'ipertrofia del sarcoplasma non avviene mai da sola. A dispetto di quanto sostenga la maggior parte degli appassionati di allenamento funzionale, anche l'allenamento specifico coi pesi crea ipertrofia non solo del sarcoplasma, ma anche del sarcomero e quindi delle unità contrattili. Sarebbe infatti inspiegabile come i bodybuilder, natural e non, riescano ad ottenere aumenti di forza concentrica ed eccentrica grazie ai rispettivi protocolli.

Quello che avviene invece è una minor correlazione tra volumi e capacità di forza concentrica, ma non è da considerare come un aspetto penalizzante. Tra le proteine non contrattili infatti, citiamo anche quelle di stabilizzazione, i tessuti connettivali ecc, che partecipano a "irrobustire" meccanicamente il muscolo. Non è un caso che, anche chi si allena intensamente nell'espressione di forza pura ed esplosiva, segua ciclicamente dei protocolli di ipertrofia con alti TUT ed enfasi nel movimento eccentrico o in isometria.

Ipertrofia del sarcomero

L'ipertrofia del sarcomero è causata dall'aumento delle fibre contrattili. Chiamata anche ipertrofia delle miofibrille, consiste nell'aumento delle dimensioni e del numero di sarcomeri che compongono le miofibrille – che a loro volta compongono le fibre muscolari. Il risultato è un aumento della capacità di produrre tensione muscolare e quindi forza.

Anche in questo caso però, bisogna fare una precisazione. Sono in molti a credere che grosse differenze nel rapporto peso / potenza, a parità di massa grassa (BF), siano dovute al differente tipo di ipertrofia. Questo è solo parzialmente vero, o meglio, non sia hanno i mezzi per poterlo valutare. Il classico soggetto sorprendentemente forte rispetto ai volumi muscolari che lo caratterizzano, potrebbe in realtà celare diverse caratteristiche che vanno al di là del sarcomero e del sarcoplasma. Parliamo di capacità centrale (del cervello), conduzione nervosa dal centrale al periferico, coordinazione intra muscolare, inter muscolare, dei fasci, la disposizione delle miofibrille (in parallelo o in serie), prevalenza genetica delle fibre di tipo II ecc. Per non parlare poi della tecnica stessa di esecuzione.

Approfondimento L'ipertrofia in serie è quella che provoca l'aumento del numero di sarcomeri disposti in serie ed è anche la causa dell'aumento della lunghezza complessiva del muscolo. È un fenomeno che avviene specialmente quando si forza il muscolo ad adattarsi ad una nuova lunghezza funzionale, a tal proposito esistono alcune evidenze scientifiche che dimostrano come certi tipi di esercizi possano influenzare il numero di sarcomeri disposti in serie, come il salto in alto.

Per approfondire: