Ipertensione e attività fisica: quale sport abbassa la pressione? Si può fare palestra?

* Nota : alcune forme di pressione alta ad elevata componente genetica sono pressoché insensibili, o rispondono in maniera insufficiente, sia alla terapia motoria che a quella nutrizionale e al mantenimento del giusto peso. In tal caso, la terapia farmacologica è indispensabile.

Una condizione di ipertensione arteriosa danneggia nel tempo i vasi sanguigni dei cosiddetti "organi bersaglio", in special modo quelli retinici, cerebrali, coronarici e renali, sia direttamente che in maniera indiretta, favorendo l'insorgenza dell' aterosclerosi .

L'ipertensione arteriosa, in accordo con le linee guida OMS-ISH, viene definita in base al riscontro, in individui a riposo, di una pressione sistolica (o "massima") uguale o superiore a 140 mmHg (millimetri di mercurio ), oppure di una pressione diastolica (o "minima") uguale o superiore a 90 mmHg.

Da ultimo, non va dimenticato che l'attività fisica regolare non soltanto svolge un'azione benefica sulla pressione arteriosa, ma è in grado anche di migliorare la tolleranza agli zuccheri , ridurre i livelli circolanti di citochine infiammatorie, trigliceridi , colesterolo totale e LDL (il cosiddetto colesterolo "cattivo" ) e di aumentare quelli di colesterolo HDL (il cosiddetto colesterolo "buono" ).

Quale esercizio motorio è da praticare con cautela?

Per quanto concerne l'attività fisica di forza, soprattutto di tipo isometrico - che comporta uno sforzo muscolare statico - può essere praticata in palestra rispettando due condizioni: una minor frequenza (non più di 2-3 volte a settimana) ed un'intensità lieve-moderata (ad esempio corpo libero con piccoli pesi agli arti, esercizi alle macchine con carichi moderati).

In questo caso il programma di allenamento prevede in media 12-15 ripetizioni sia per gli arti superiori che per quelli inferiori ed un tempo di recupero di almeno 1 minuto tra le serie.

Attività di palestra statiche di intensità elevata quali il sollevamento pesi ed il body building sono invece da non prescrivere, in quanto determinano un brusco aumento dei valori pressori, evidenziati anche dalla vaso costrizione dovuta alla contrazione muscolare eccessiva.

Nei pesisti e body builder, infatti, una delle controindicazioni che vengono evidenziate alla lunga, è che il cuore, essendo un muscolo striato, quindi sviluppabile esattamente come gli altri muscoli, aumenta lo spessore delle proprie pareti, diminuendo così la capacità di contenere sangue e aumentando la gittata pulsatoria e la frequenza cardiaca a riposo.

Per questo motivo a coloro che praticano attività sportiva in palestra è sempre consigliabile abbinare allenamenti isotonici con quelli aerobici; proprio per compensare e allenare il cuore non creando i presupposti di una possibile ipertrofia cardiaca.