Attività Fisica e Invecchiamento

La DNA polimerasi – un enzima dedicato alla replicazione cromosomica – non è infatti capace di replicare il cromosoma fino alla sua terminazione; se non ci fossero i telomeri, che vengono accorciati ad ogni duplicazione, il processo comporterebbe in ogni occasione una significativa perdita di informazione genetica.

Il telomero è la regione terminale del cromosoma – da cui deriva il nome stesso – composta di DNA altamente ripetuto, e che non codifica per alcuna sequenza proteica.

I dati raccolti fanno luce per la prima volta sui meccanismi molecolari alla base dell'effetto vasoprotettivo, e non solo, indotto dall'attività fisica regolare.

Infine, i soggetti di media età allenati mostravano una ridotta lunghezza dei telomeri in confronto ai controlli non allenati.

L'attività fisica regolare esercita effetti benefici di tipo emodinamico , metabolico e anti - infiammatorio , tutti in gran parte mediati dall'effetto vasoprotettivo indotto dall'esercizio fisico stesso. I meccanismi molecolari alla base di tale effetto tuttavia non sono noti.

Un team di studiosi ha misurato l'estensione dei telomeri nei campioni di sangue prelevati a un gruppo di sportivi professionisti, comparandoli a quelli di persone della stessa età e in buona salute, non fumatori .

Recenti Studi

Ultimi risultati sulla relazione tra attività fisica regolare nel lungo termine e lunghezza dei telomeri

Portiamo ora i risultati della revisione sistematica di una mata-analisi datata 2021.

Lo scopo di quest'approfondimento è stato di confrontare la lunghezza dei telomeri (TL) tra campioni diversi: uno con stile di vita fisicamente attivo o che segue un programma di esercizi strutturati, un altro con uno stile di vita fisicamente inattivo o altri gruppi di controllo.

La ricerca è stata effettuata sui database PubMed, EMBASE, Cochrane Library e Open Gray fino al 31 marzo 2020. Si sono calcolate le differenze medie standardizzate (SMD) con intervalli di confidenza (CI) del 95% di TL, confrontando individui fisicamente attivi con individui fisicamente inattivi. Il rischio di bias è stato valutato utilizzando lo strumento di valutazione del rischio di bias per gli studi non randomizzati (RoBANS) per gli studi sull'attività fisica (PA) e il rischio di bias Cochrane (RoB2) per gli studi di intervento sull'esercizio. La certezza dell'evidenza è stata giudicata utilizzando il Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE).

Sono stati inclusi 30 studi (24 che valutavano gli effetti della attività fisica e 6 che valutavano gli effetti dell'intervento sull'esercizio) comprendenti 7418 individui.

Gli individui fisicamente attivi avevano telomeri più lunghi (SMD = 0,70, 95% CI 0,12-1,28, certezza molto bassa), specialmente negli individui di mezza età (SMD = 0,90, 95% CI 0,08-1,72, certezza molto bassa) e quando si considerano solo gli atleti (SMD = 0,54, IC 95% 0,18-0,90, certezza molto bassa). Le analisi trim-and-fill hanno rivelato che la maggior parte degli effetti combinati era sovrastimata . Gli interventi di esercizio non hanno prodotto alcun effetto significativo sulla TL .

In conclusione, c'è una certezza molto bassa che gli individui fisicamente attivi abbiano telomeri più lunghi, con un effetto definibile moderato, sul quale non è possibile escludere una certa sopravvalutazione.