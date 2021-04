Interval Walking: Cos'è, Benefici e Allenamento Principianti

Camminare è uno dei modi più semplici per tenersi in forma ed è adatto anche a chi non ha un livello di allenamento elevato. Per chi da un po' di tempo si sta cimentando con questa attività sportiva e vuole far arrivare la propria fitness routine a uno step superiore, il consiglio è di optare per l'Interval Walking, variante più impegnativa della semplice camminata.

Cos'è l'Interval Walking Con il termine Interval Walking si intende una camminata a intervalli. Per eseguirla è sufficiente compiere una camminata a un ritmo medio basso e accelerarlo con brevi sprint a cadenza periodica, delle durata variabile ma solitamente compresa tra i trenta secondi e i due minuti. Dopo lo sprint non ci si deve fermare ma tornare gradatamente al ritmo di camminata iniziale e prepararsi all'accelerazione successiva. Per quanto riguarda la velocità da tenere durante la fase intensa, non ne esiste una specifica e adatta a tutti ma dipende dal livello di preparazione atletica di ognuno. Tuttavia non è questo il fattore più importante dell'Interval Walking, piuttosto il fatto che la differenza di intensità tra la camminata dura e veloce e quella moderata sia netta. Quest'ultima, per potersi dire tale, dovrebbe consentire di conversare durante il movimento, mentre la fase intensa no. Questo tipo di allenamento si può eseguire all'aperto o su un tapis roulant, basta essere muniti di un orologio o di un timer per misurare il tempo.

Benefici I benefici dell'Interval Walking sono tanti e molti di essi sono simili a quelli della camminata, solo notevolmente amplificati. Favorisce il dimagrimento Camminare regolarmente è un ottimo modo per perdere peso, e dedicarsi alla versione a intervalli può aiutare a raggiungere questo obiettivo ancora più velocemente. Gli intervalli, infatti, sottopongono il fisico a uno sforzo vigoroso e, secondo uno studio pubblicato nel dicembre 2017 su Biology of Sport, farebbero bruciare calorie in quasi la metà del tempo rispetto a un allenamento cardio a velocità costante. Ad esempio, 40 minuti di camminata a intervalli potrebbero far consumare lo stesso numero di calorie di un'ora intera di camminata a un ritmo più lento e costante. A confermarlo anche una ricerca della Ohio State University, negli Stati Uniti, secondo la quale chi cammina a velocità diverse, alternandole, può arrivare a bruciare più del 20% delle calorie rispetto a chi mantiene un passo costante durante tutta la durata dell'allenamento. Espone poco agli infortuni Nonostante la sua intensità possa trarre in inganno, l'Interval Walking è un allenamento a basso impatto, a differenza della corsa che invece è ad alto impatto. Questo fa della disciplina un'ottima opzione per portare più intensità alla camminata senza aumentare il rischio di lesioni. A meno di problemi fisici specifici, la camminata a intervalli è adatta anche alle persone non più giovanissime perché aiuta a mantenere un buon livello di mobilità, migliora la resistenza e riduce la pressione sanguigna. In questo caso però, onde evitare problemi, prima di iniziare a praticarla è sempre meglio chiedere consiglio al proprio medico. Diversifica l'allenamento Un altro punto a favore dell'Interval Walking è che il cambio di ritmo può aiutare a rimanere motivati e a non abbandonare l'allenamento. Un rischio, invece, che esiste con la camminata, che con il passare del tempo può annoiare.