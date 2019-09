L'Interval Training è, in realtà, di facile comprensione e utilizzo. La complessità aumenta, ovviamente, all'incrementare del livello di allenamento.

In pratica, strutturare un IT con l'obbiettivo di ottenere un condizionamento generale su un neofita, a scopo fitness o wellness, non richiede un grosso impegno di programmazione. All'opposto, costruire un IT studiato per ampliare la forza resistente in un canottiere professionista è tutta un'altra storia.

Facciamo quindi alcuni esempi di Interval Training:

Per l'aumento delle capacità aerobiche di base in un sedentario: 6 ripetute di corsa a bassa intensità da 5' ciascuna, alternate da 5' di recupero attivo costituite da camminata veloce.

Per lo stimolo della soglia anaerobica in un ciclista amatoriale poco allenato: 6 ripetute da 10' a intensità specifica stimata (ad esempio 168 battiti per minuto o bpm), raggiunta in progressione, alternate da 10' di recupero attivo in fascia aerobica.

Per lo stimolo della tonificazione e della capillarizzazione generale per un soggetto di media condizione fisica: circuito di 5 postazioni di esercizi di forza (accosciate libere, push-up in ginocchio, rematore con bilanciere su panca, crunch, iperestensioni lombari supini) da eseguire in 15 rep ciascuno, alternate a 5 postazioni di esercizio aerobico (salto con la corda, cyclette, excite, ellittica, remoergometro), tutto per 3 volte.

Per lo stimolo della forza resistente in un atleta allenato: circuito di 6 postazioni di esercizi di forza (balzi, rematore con bilanciere su panca, distensioni panca piana, iperestensioni del busto con manubrio, crunch, alzate laterali con manubri), della durata di 7' ciascuno e con cadenza di circa 24-26 rep/minuto, alternati da 5' di esercizio aerobico specifico (ad esempio remoergometro).