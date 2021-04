Inquinamento: quanto è dannoso per chi fa sport

L' attività fisica è fondamentale per la salvaguardia della salute del cuore . Per quanto riguarda i giovani , questo però è vero a condizione che lo sport non venga svolto all'aperto nei giorni in cui i livelli di inquinamento atmosferico sono alti . In quei casi, infatti, spesso i rischi di patologie cardiovascolari supererebbero i benefici dati dallo sport.

Lo studio

Fino ad ora, non erano molte le cose note in merito al bilanciamento tra i benefici per la salute dell'attività fisica svolta all'aperto e gli effetti potenzialmente dannosi dell'inquinamento atmosferico presente nei centri urbani.

I ricercatori del Seoul National University College of Medicine, in Corea del Sud, guidati dal professor Sang Min Park, hanno provato a fare luce su questo aspetto esaminando le informazioni del National Health Insurance Service su 1.469.972 giovani coreani di età compresa tra i 20 e i 39 anni, che vivono in diverse città.

Il campione che ha preso parte alla ricerca è stato osservato per diversi anni consecutivi e sottoposto a due screening di controlli ogni 1-2 anni.

Lo stesso team di ricercatori aveva già svolto in precedenza uno studi in merito, coinvolgendo però persone di mezza età. Questa invece è la prima volta che il target preso in considerazione è quello di persone più giovani.

Come si è svolto

Ad ogni controllo sanitario i partecipanti hanno completato un questionario, fornendo informazioni sulla loro attività fisica negli ultimi sette giorni. Queste informazioni sono state poi convertite in minuti di attività metabolica a settimana (MET-min/settimana) e in base ai risultati, i giovani divisi in quattro gruppi: 0, 1-499, 500-999 e 1000 o più MET-min/settimana.

Le linee guida della Società Europea di Cardiologia raccomandano alle persone di fare 500-999 MET-min/settimana e questo equivale a correre o andare in bicicletta per 15-30 minuti cinque volte a settimana, o camminare a passo svelto per 30-60 minuti cinque volte a settimana.

Per quanto riguarda i livelli di inquinamento, i ricercatori hanno preso in considerazione in particolare i livelli di PM10 e PM2,5, suddividendoli in da bassa a moderata e alta.