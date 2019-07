La prima cosa da fare per iniziare palestra è quella di liberarsi dalle congetture e dai falsi miti fin dal primo giorno, organizzando un incontro con un membro dello staff di fitness; se trattasi di home fitness, diverrà necessario contattare un personal trainer.

Nota: dopo averlo scelto con cura, è raccomandabile affidarsi totalmente al proprio allenatore. Meglio evitare di proporre allenamenti che amici o conoscenti suggeriscono, così come sarebbe auspicabile non mettere in discussione il metodo o fare polemica su eventuali risultati indesiderati – soprattutto le donne, tendono a ripudiare l'aumento delle masse muscolari, convinte di raggiungere in soli tre mesi volumi paragonabili a quelli di un body building; non dimentichiamo che l'ipertrofia è la base del rimodellamento corporeo.

In secondo luogo, è bene fare chiarezza sulla logistica della palestra e sul funzionamento di certe macchine. Meglio ottenere fin da subito alcune dimostrazioni sull'uso delle attrezzature ritenute indispensabili, magari per mezzo di una sessione introduttiva.

Sulla base degli obbiettivi, è quindi giunto il momento di costruire pianificazione e prima programmazione; questo aspetto, pur sembrando di totale competenza dell'allenatore o del personal trainer, richiede una totale partecipazione della persona interessata. Ognuno, com'è ovvio che sia, ha il proprio obbiettivo.

Si ha ora la totale autonomia dell'allenamento. In questa fase, una delle chiavi essenziali per iniziare correttamente ad allenarsi in palestra è quella di "non esagerare". Difficilissimo per i "più invasati", l'accorgimento di andare adagio risulta determinante per evitare quanto specificato nel paragrafo precedente. Un buon consiglio è quello di ripartire l'avviamento in tre fasi:

Apprendimento tecnico Consolidamento e introduzione dei carichi Aumento dei carichi, ma senza raggiungere l'esaurimento muscolare o metabolico.

Rispettando questa progressione didattico-prestazionale, possono trascorrere dai 3 ai 6 mesi; raramente fino ad un anno.

Avere pazienza, soprattutto nella terza fase, è un accorgimento cruciale per l'avanzamento di livello. Avanzare troppo velocemente può comportare, oltre ad un aumento dei rischi, la raccolta di dati sbagliati e l'altrettanto scorretta programmazione successiva. A prescindere dalle correnti di pensiero infatti, è innegabile che per "crescere" o "adattarsi" muscolarmente sia necessario "super-compensare". Ciò si basa sulla ricostruzione e sull'aumento strutturale dei tessuti sovrasfruttati col workout. Stressor eccessivi sono da evitare, perché non permettono di super-compensare tra uno stimolo e l'altro, a svantaggio dell'apprendimento tecnico, del consolidamento, del dispendio calorico ecc. Infatti, nei neofiti, è deducibile che la permanenza dei DOMS (indolenzimento muscolare a insorgenza ritardata) oltre certi limiti temporali sia del tutto svincolata dal processo di adattamento. Ergo, esagerando con i pesi, i muscoli possono far male anche per 8-9 giorni, nonostante la super-compensazione si sia conclusa nella metà del tempo; inutile sottolineare che, più tempo passa tra questo momento e lo stimolo successivo, più lenti saranno i progressi.