Fare sport appena svegli è un modo molto salutare e indicato di iniziare la giornata. In particolar modo, una delle attività più consigliate è la camminata. Estremamente pratica, la si può fare in casa su un tapis roulant o all'aperto, e se non si dispone di tantissimo tempo la si può anche inserire anche nella propria routine di impegni, scegliendola, se le distanze lo consentono, come modalità per andare al lavoro o portare i figli a scuola. I benefici di inserire la camminata nelle proprie azioni mattutine sono diversi.

Aumenta l’energia Iniziare la giornata con una passeggiata può caricare di energia da spendere durante la giornata. Questo beneficio è rafforzato se si cammina all'aperto. Diversi studi hanno infatti dimostrato che gli adulti che camminano per circa 20 minuti all'aperto ogni giorno hanno più vitalità ed energia rispetto a quelli che lo fanno per lo stesso intervallo di tempo ma al chiuso. Un ulteriore piccolo studio ha inoltre scoperto che 10 minuti di camminata su e giù per le scale siano più energizzanti di una tazza di caffè.

Migliora l’umore I benefici della camminata al mattino non sono solo fisici ma anche psicologici e includono miglioramento dell'autostima e dell'umore e riduzione di stress, ansia e fatica. Camminare 20 minuti al giorno per almeno 5 giorni a settimana allevierebbe anche i sintomi della depressione o ne ridurrebbe il rischio di comparsa. Una passeggiata mattutina può aiutare anche a migliorare la lucidità mentale e la capacità di concentrarsi durante il giorno, soprattutto quando non si è più giovanissimi. Diversi studi hanno scoperto che tra gli anziani, coloro che iniziano la giornata con una passeggiata mattutina sviluppano funzioni cognitive migliori rispetto ai sedentari. Camminare può anche aiutate a pensare in modo più creativo e a risolvere meglio i problemi, soprattutto se lo si fa all'aperto.

Consente di ottimizzare i tempi Un vantaggio di camminare al mattino è che così facendo il resto della giornata rimane libera da obblighi legati all'attività fisica. In questo modo, una volta terminate le ore di lavoro, è possibile dedicarsi con più serenità ad affetti e svago.

Può aiutare a perdere peso Camminare a un ritmo moderato per 30 minuti consecutivi può far bruciare fino a 150 calorie e questo, in combinazione con una dieta sana e un allenamento della forza, può contribuire alla perdita di peso.

Previene e aiuta a gestire alcune condizioni di salute Tra i benefici della camminata ci sono anche il potenziamento delle difese immunitarie e la prevenzione di determinate patologie. Alcuni studi hanno infatti dimostrato che camminare per 30 minuti al giorno possa ridurre il rischio di malattie cardiache del 19%. Nei malati di diabete, questa attività può anche aiutare a diminuire i livelli di zucchero nel sangue.

Rafforza la muscolatura Camminare può aiutare a rafforzare i muscoli delle gambe. Quando si raggiunge un buon livello di allenamento, per ottenere risultati ancora più incisivi si può compire una cammina a intervalli, alternando un ritmo moderato e veloce. Anche variare la pendenza del percorso può essere molto utile per rinforzare i muscoli degli arti inferiori e dei glutei, così come aggiungere esercizi di rafforzamento come squat e affondi.

Fa dormire meglio la notte Camminare poco tempo dopo essersi svegliati può aiutare a dormire meglio la notte successiva. A confermarlo anche un piccolo studio del 2017 che ha osservato persone di età compresa tra 55 e 65 anni con difficoltà ad addormentarsi la notte e lievi forme di insonnia. Tra di loro, quelle che si allenavano al mattino riscontravano una progressiva migliore qualità del sonno, rispetto a coloro che preferivano farlo la sera.

Induce scelte più salutari durante la giornata Iniziare la giornata con una passeggiata può predisporre a fare scelte più salutari durante le ore successive. Quando ci si sente stanchi e scarichi, infatti, il cervello è più portato a cercare spuntini confortanti o integratori energetici, mentre dopo la passeggiata solitamente ci si sente più energici e attivi e questo può ispirare a scegliere un pranzo sano e spuntini nel pomeriggio.