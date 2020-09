Infortuni in Palestra: Come Prevenirli

Ci sono tuttavia alcuni semplici accorgimenti da seguire per allenarsi in maggior sicurezza. Tali accortezze vengono spesso vissute come una perdita di tempo, ma al contrario permettono di ridurre i cosiddetti rischi inutili. Non dimentichiamo che lo stop da infortunio può dilatare i tempi di progresso molto più quanto andremo ad esplicare più avanti.

Cause

Buona parte dei frequentatori delle palestre tende ad allenarsi trascurando l'importanza di dettagli che invece possono fare la differenza; ciò riguarda certamente l'efficacia e l'efficienza dell'allenamento, ma anche la prevenzione e la risoluzione di eventuali infortuni.

Maggiori cause di infortunio in palestra

Il riscaldamento risulta spesso assente o insufficiente, così come l'attivazione, i carichi risultano eccessivi, le tecniche scorrette, viene trascurata l'importanza della flessibilità muscolare e della mobilità articolare. Va tuttavia specificato che spesso questo fenomeno è imputabile alla mancanza di conoscenze, o al sempre meno accorto lavoro degli oberatissimi responsabili di sala pesi. Per ultima, ma assolutamente fondamentale, sta la soggettività. Questa non è necessariamente sinonimo di "fragilità", poiché "dovrebbe essere" logico sapere che ognuno di noi possiede caratteristiche morfologiche e antropometriche differenti. Il Range Of Motion (ROM) delle spalle e delle scapole, del rachide, della coxofemorale, delle ginocchia e delle caviglie può essere solo parzialmente influenzato dall'allenamento, ma è la conformazione stessa a "farla da padrone".

Soggettività e alterazioni morfologiche come causa di infortunio in palestra

Attenzione però, soggettività e alterazioni morfologiche non sono la stessa cosa. Una spalla che perde progressivamente mobilità, una curva spinale che si accentua, un ginocchio che duole sotto le forze di slittamento anteriore, sono da considerare fattori patologici o condizioni disagevoli; in quanto tali, vanno corrette. Anche in questo caso tuttavia va fatta una precisazione: correggere non significa forzare, anche perché certi paramorfismi o patologie (tendinosi, tendiniti ecc) possono avere una radice molto lontana rispetto alla regione colpita. Alterazioni dei primi spazi intervertebrali lombari possono causare sciatalgia, una debolezza addominale e del grande gluteo può causare modificazioni del rachide ecc. Quindi, sentendo dolore o instabilità o difficoltà nel mantenere certe posizioni, è inutile insistere.

Se invece non mostriamo alcun sintomo o segno clinico, e siamo banalmente "fatti così", esiste un piccolo margine di miglioramento ma anche in tal caso risulta inutile ostinarsi. Quanti soggetti lamentano fastidio eseguendo movimenti di distensione e trazione verticale, o non riescono ad accosciarsi mantenendo la postura gold-standard per lo squat? Basti pensare all'estrema mutevolezza razziale nell'apertura del collo del femore, del suo orientamento e della loggia acetabolare per capire che russi e africani non si accosceranno mai allo stesso modo. In questi casi, il rischio sta nel cercare di lavorare con aperture precarie e usando sovraccarichi che sarebbero impegnativi anche in posizioni confortevoli.

D'altro canto, in pochi si domandano realmente "perché dovrei fare un esercizio che non mi riesce"? L'istinto di autoconservazione tanto quanto la ragione dovrebbero avere il sopravvento sulla "foga". Provando dolore o fastidio, è quindi logico pensare di "scartare" o modificare l'esercizio in questione. Talvolta però, il desiderio di raggiungere migliori risultati, il bisogno narcisistico, la competitività e la disinformazione, interferiscono sulla decisione aumentando le possibilità di infortunio.

Parlando di disinformazione, è impossibile non citare i falsi miti come: "Senza squat e stacchi, è impossibile far crescere la gambe", oppure, "Le distensioni in panca piana sono l'esercizio fondamentale per la crescita del petto; senza, lo sviluppo risulta limitato". Questi sono, con tutta probabilità, ancor più responsabili di infortunio in palestra di una preparazione inadeguata o di un paramorfismo.

Con così tanti fattori di cui tenere conto, e considerata l'ampiezza del bacino d'utenza, la frequenza degli infortuni non può che essere elevata. Per farla breve, "rompersi" non sempre è una colpa. Cerchiamo quindi di capire meglio cosa fare per ridurre al minimo le possibilità di infortunio in palestra.