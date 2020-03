A cura del Dr. Dario Mirra

Introduzione Ogni sport ha particolari esigenze dal punto di vista tecnico, coordinativo e condizionale, da qui, come conseguenza diretta anche gli infortuni sono statisticamente peculiari per ogni attività sportiva.

Quello che tratterò in questo articolo è una riflessione, un semplice parere per prevenire gli infortuni ai muscoli dell'interno coscia, fastidio invalidante tipico delle attività sportive che richiedono movimenti con improvvisi cambi di direzione e velocità (ad esempio il Rugby), movimenti di lateralità (Tennis) ed ancora attività nelle quali tali muscoli sono in costante tensione (Equitazione).

Anatomia della regione interna della coscia Di seguito troviamo elencati i muscoli della regione interna della coscia con funzione adduttoria, essi sono numerosi e nella loro globalità molto potenti: Grande adduttore Medio adduttore Piccolo adduttore Muscoli ischiocrurali: bicipite femorale, semimembranoso, semitendinoso, benché siano potenti muscoli flessori del ginocchio ed estensori dell'anca non bisogna trascurare la loro funzione adduttoria Grande gluteo - è adduttore quasi nella sua totalità Quadrato del femore Pettineo Otturatore esterno, coadiuvato dai muscoli gemelli Pensando alla maggior parte di questi muscoli, e sentendo parlare del loro ruolo di adduttori, si pensa che abbiano come unica peculiarità quella di avvicinare la coscia alla linea sagittale del corpo. Questi muscoli invece hanno un ruolo anche nella flesso-estensione dell'anca, cosa che dipende dalla sede della loro inserzione superiore.

Quando l'inserzione è dietro il piano frontale tali muscoli oltre ad essere adduttori sono anche estensori.

Quando l'inserzione passa anteriormente al piano frontale tali muscoli sono anche flessori. Quindi, il ruolo di questi muscoli può essere riassunto in: Adduttori. Flessori. Estensori. Stabilizzatori del bacino. Schematizzando il lavoro dei 5 adduttori principali, vediamo come segue: Grande adduttore. Lungo adduttore. Gracile Hanno come ruolo sia la funzione adduttoria che estensoria dell'anca. Abbiamo poi: Pettineo. Piccolo adduttore. Tali muscoli sono adduttori e flessori dell'anca.

Riflessione La maggior parte degli atleti e degli utenti delle palestre, in genere, lavora i muscoli adduttori al Multi hip o all'Adductor machine, allenando in questo modo solo la capacità di avvicinare la coscia al piano sagittale, trascurando così le componenti accessorie di tali muscoli.

È conoscenza comune che lo squilibrio muscolare è alla base degli infortuni non traumatici, in quanto non vi è ottimizzazione delle forze che arrivano sulle strutture, quindi, è facile capire come l'insorgenza di contratture, strappi, pubalgie, sia anche da imputarsi al fatto di trascurare tutte le possibilità biomeccaniche di questo complesso sistema muscolare.