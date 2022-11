Infortuni ai muscoli dell'Interno coscia: perché insorgono e suggerimenti per prevenirli

In questo breve articolo cercheremo di dare alcuni consigli utili per prevenire gli infortuni ai muscoli dell'interno coscia , problematica tendenzialmente invalidante e tipica delle attività sportive che richiedono:

Ogni sport ha particolari esigenze dal punto di vista tecnico, coordinativo e condizionale; da qui, come conseguenza diretta, anche gli infortuni sono statisticamente peculiari per ogni attività sportiva.

Pensando alla maggior parte di questi muscoli, e sentendo parlare del loro ruolo di adduttori , è comprensibile supporre che abbiano come unica peculiarità quella di avvicinare la coscia alla linea sagittale del corpo; ma non è così .

È invece molto probabile che lo squilibrio muscolare stia alla base degli infortuni non traumatici , in quanto non vi è ottimizzazione delle forze che arrivano sulle strutture .

La maggior parte degli atleti e degli utenti delle palestre , in genere, lavora con i muscoli adduttori solo esercitandosi al Multi-hip o all' Adductor-machine .

Conclusioni

Quelli elencati sono i principali elementi coinvolti nei (purtroppo) diffusi infortuni all'interno coscia.

Non abbiamo, per scelta, voluto differenziare gli eventi in acuti e cronici, o classificarli in base alla gravità.

Ciò perché quanto esposto ha fondamentalmente un ruolo preventivo, non terapeutico, e tantomeno riabilitativo nei confronti di tali inconvenienti.

La prevenzione, d'altro canto, è sempre l'arma più efficacie per ridurre i rischi di "stop" forzato a causa di spiacevoli infortuni muscolo-tendineo-articolari.

