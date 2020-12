Come Creare un Allenamento Divertente

Introduzione

Noia, la principale causa di abbandono della terapia motoria o di qualsiasi protocollo di esercizio fisico, sportivo od estetico che sia.

Come risolvere il problema? Creando "all'occorrenza" un allenamento divertente che diversifichi la routine.

Questo vale sia per la singola seduta, sia per un microciclo o addirittura per un mesociclo.

È logico che variare "a caso" lo stimolo potrebbe pregiudicare il raggiungimento degli obbiettivi stabiliti in base al programma annuale, ragione per cui un'attitudine simile non andrebbe considerata come "pratica ordinaria" – a meno che venga fatta da un personal trainer.

D'altro canto, se ciò venisse applicato con "cognizione di causa", i risultati potrebbero essere addirittura superiori; non solo per ragioni di maggior compliance all'allenamento, ma proprio in termini di "efficacia".

Nelle prossime righe parleremo soprattutto del tipo di allenamento più frequentemente noioso, quello finalizzato alla cura dell'estetica. Non solo bodybuilding propriamente detto, questo impone generalmente dei rigidi paletti che alla lunga tendono ad allontanare il praticante invece che avvicinarlo – oppure a porlo in condizione di plateau psicologico, non fisico.

Entriamo nel dettaglio.