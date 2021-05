I pro e i contro della corsa a digiuno

La corsa rientra nella categoria degli allenamenti aerobici e praticarla genera molti benefici, primo tra tutti quello di ridurre il rischio di malattie croniche e aiutare la perdita di peso. Molti appassionati di running scelgono il mattino appena svegli come momento della giornata per farlo, e questo implica che l'allenamento avvenga a stomaco vuoto, dopo almeno 6-8 ore di digiuno. In merito alla validità o meno della corsa a digiuno, e dei relativi rischi, esistono diverse scuole di pensiero, da conoscere prima di decidere la modalità da scegliere. Per migliorare i risultati della corsa è fondamentale anche sapere come respirare meglio. Se ci si allena all'aperto attenzione all'esaurimento da calore.

Benefici della corsa a digiuno Correre senza aver prima ingerito alcun cibo porterebbe con sé numerosi effetti positivi. Se si decide di provare però, meglio non esagerare con l'intensità ma scegliere una corsa da leggera a moderata e fare una pausa qualora ci si iniziasse a sentire particolarmente deboli. Faciliterebbe il dimagrimento Normalmente, l'organismo attinge l'energia che gli serve per correre dagli zuccheri, ma se questi mancano, perché si è a digiuno, va a cercare la stessa spinta altrove, e più precisamente dalle proteine che trasforma in zuccheri, seguendo un processo chiamato gluconeogenesi, che a sua volta attiva il metabolismo facendo bruciare più grassi. Tutto ciò avviene però non subito ma nelle ore successive all'allenamento. Secondo molti studiosi, correre a digiuno aiuterebbe quindi il dimagrimento ma su ciò esistono tesi contrastanti perché se è vero che così facendo si brucia di più dopo l'allenamento, non lo si fa durante, come avviene con una corsa a stomaco pieno, e questo farebbe di fatto coincidere l'efficacia delle due modalità. Diminuirebbe i problemi di digestione Durante l'esercizio fisico, soprattutto quando si prolunga per molto tempo, può capitare di avere problemi digestivi come crampi allo stomaco o intestinali, nausea, vomito o dissenteria. Se si è incline a questi inconvenienti, correre a stomaco vuoto potrebbe essere l'ideale.