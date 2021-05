I migliori esercizi per i glutei

Allenare il sedere e far sì che i muscoli dei glutei siano forti non è importante solo per l'estetica ma anche per la salute perché aiuta a mantenere l'anca in equilibrio, una postura corretta, a prevenire o ridurre il dolore alla parte bassa della schiena e al ginocchio e a svolgere in modo agevole le normali attività quotidiane.

Esistono molti esercizi per allenare questa parte del corpo, ma alcuni sono maggiormente efficaci.