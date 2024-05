Hyrox: cos'è e quali sono i benefici del mix tra corsa e allenamento funzionale

Com'è l'allenamento Hyrox? Un allenamento che coniuga forza e resistenza. Sessioni da 1 Km di corsa, intervallate ciascuna da 8 allenamenti funzionali diversi per un totale di 8 km di attività. Si chiama Hyrox, èd è la nuova tendenza sportiva. Come riporta un articolo apparso di recente sul New York Times, la popolarità di questa disciplina è esplosa nel post pandemia, contando migliaia di appassionati in ogni parte del mondo.

Hyrox: cos'è? Semplificando, Hyrox è una gara di fitness che consiste nel correre 8 chilometri, fermandosi ad ogni chilometro per completare un esercizio funzionale diverso, ovvero: skierg, sled push, sled pull, burpee broad jump, vogatore, farmer's carry, sandbag lunge e wall ball. I creatori di questa nuova disciplina che combina forza, resistenza ed agilità sono Christian Toetzke e Moritz Furste, medaglia olimpica e campione del mondo di hockey sul prato, in Germania nel 2017. Un mix di corsa, appunto, e movimenti base come Pull, Push, Squat, Lunge, Hinge, Rotation e Gait. Può essere praticato sia a livello amatoriale che da professionisti ed atleti come allenamento. Si pratica, principalmente in grandi spazi al coperto, ed è accessibile a tutti, perché non occorre particolare preparazione o abilità tecnica. Alle gare di Hyrox si può partecipare singolarmente, in coppia, o in squadra a staffetta.

Quanto dura una sessione di Hyrox? In media, per completare il circuito ci vogliono circa 90 minuti, anche se i più abili e allenati possono finire in meno di un'ora.

Quali sono i benefici dell'Hyrox? Miglioramento della resistenza cardiovascolare, migliorando la capacità di cuore e polmoni.

Rafforzamento muscolare

Agilità e flessibilità

Resilienza mentale

Gestione dello stress e della fatica