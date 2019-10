Hydrostep o Step Acquatico: Cos’è e Benefici

L'hydrostep o step acquatico è una forma di esercizio motorio che discende dallo step di terra, ovvero una forma di attività fisica aerobica basata sulla ginnastica a corpo libero (o con qualche modesto sovraccarico) che sfrutta come attrezzo fondamentale un'apposita pedana rialzata o gradino in plastica (step).

In questo articolo parleremo dell'hydrostep o step acquatico, un'attività fondamentalmente simile allo step di terra ma praticata in parziale immersione del corpo – in bacino delimitato. Altri corsi fitness da svolgere in piscina sono l'acquagym e l' hydrobike .

Tuttavia, le discipline motorie e sportive da praticare in acqua non sono tutte uguali. Differiscono per difficoltà di apprendimento , intensità media e target di utenza.

Oggi giorno sono in molti a preferire l'attività fisica in immersione a quella svolta sulla terraferma; vuoi per i vantaggi che offre la microgravità dell'ambiente dell' acqua , oppure semplicemente per la sensazione di benessere che solo questo fluido può conferire.

Mentre nello step di terra i movimenti del corpo devono affrontare come unica resistenza l'impatto gravitazionale sul proprio peso , nell'hydrostep la situazione è molto differente. La gravità diventa micro-gravità, dipendente soprattutto dalla composizione e massa corporea , e relativo assetto (entità della spinta di galleggiamento), ma entrano in gioco le resistenze dovute alla densità dell'acqua (1000 volte superiore all'aria). Per questo, allenandosi sullo step acquatico si riduce il carico allenante sui muscoli che normalmente sostengono la deambulazione e la corsa , mentre – eseguendo movimenti specifici – aumenta quello su altri distretti come le spalle e le braccia.

Quello acquatico è munito di appositi ancoraggi per un fissaggio al fondo della vasca; senza di essi, non rimarrebbe ben saldo all'esecuzione della ginnastica. Ciò avviene per la peculiarità dell'ambiente in cui si trova, ovviamente responsabile di differenze non trascurabili anche sull'impatto fisico dell'allenamento.

Almeno una volta nella vita, quasi tutti gli amanti dell'esercizio sportivo hanno usato lo step o provato a seguire una lezione in cui ne fosse previsto l'utilizzo. C'è da dire che lo step usato nell'hydrostep non è del tutto uguale a quello di terra, così come diverse sono le discipline che con essi vengono praticate.

Allenamento

È in relazione alle caratteristiche fisiche dell'ambiente acquatico che si possono stabilire – e differenziare rispetto all'ambiente terreste – movimenti specifici e relativo protocollo di allenamento.

Movimenti fondamentali dell’hydrostep

I movimenti fondamentali dell'hydrostep si differenziano da quelli terrestri e, pertanto, si potrebbero classificare in relazione alla tecnica delle bracciate nelle nuotate; ovvero in movimenti: successivi, alternati e contemporanei delle gambe ma svolti sullo step acquatico

Stazione di partenza: il corpo è in posizione eretta con le gambe leggermente piegate al ginocchio; le mani si muovono su tutti i piani fungendo da stabilizzatori della postura, insieme ai muscoli dell'addome. In questa posizione il baricentro deve mantenersi fisso e sotto l'acqua. La muscolatura glutea, in contrazione, partecipa alla stabilità della colonna vertebrale

Movimenti con contatto successivo dei piedi sullo step a ciclo alternato (Affondi dietro, Affondi laterali, Affondi dietro/laterali, con frog singolo/doppio, Squat laterali con spostamento del baricentro, Spinte dietro, Spinte laterali)

Movimento con contatto di un piede a ciclo continuo/ciclo alternato (Affondi dietro, Affondi laterali, Spinte dietro/laterali, Affondi dietro/laterali con kick avanti/dietro/laterale, Affondi dietro/laterali con slanci avanti/dietro/laterale, Squat laterale, Affondi con incrocio dietro)

Movimento con contatto alternato degli arti inferiori a ciclo alternato, a ciclo continuo (skipp sagittale, skipp frontale, con incrocio dei piedi, Movimento con stacco successivo dei piedi, a ciclo continuo/alternato, affondo dietro di una gamba e slancio avanti dell'altra, affondo laterale di una gamba e slancio laterale dell'altra)

Movimento con stacco contemporaneo dei piedi, a ciclo alternato, ciclo continuo, ciclo acquatico (spinte in basso sul piano sagittale, a gambe unite/divaricate, spinte in basso sul piano frontale a gambe unite/divaricate, spinte in basso sul piano frontale (con incrocio) /sagittale con fase di galleggiamento, spinte in basso continue/alternate, di una gamba, in galleggiamento).

Nella pratica di hydrostep, ad ogni movimento degli arti inferiori corrisponde un movimento nell'acqua degli arti superiori, opposto in direzione e coordinato alla traiettoria biomeccanica delle gambe. Le mani si appoggiano, entrano, spingono nell'acqua, vincendo tutte le resistenze di pressione che trovano all'interno del liquido.

Livello dell’acqua e tipi di allenamento con hydrostep

Nell'hydrostep il livello dell'acqua è molto importante. È necessario che sia tale da poter consentire l'esecuzione degli esercizi e, soprattutto, di mantenere una buona postura.

Infatti, in relazione al livello, si hanno degli usi specifici di questo attrezzo. In generale, lo step acquatico si può usare da un minimo di 70-90 cm ad un massimo di 135-140 cm, e cioè in quelle altezze che definiamo rispettivamente "acqua bassa" e "acqua media".

Quando si utilizza con profondità comprese tra i 70-90 cm, quindi solitamente nelle piscine dell'ambientamento, si avrà un utilizzo prevalente di condizionamento muscolare, da seduti o in appoggio sulle mani. L'uso in verticale può esserci in alcune fasi della lezione, non potendo però utilizzare gli arti superiori, quindi non potendo sfruttare la fase propulsiva di questi. Nota: nell'uso verticale va riposta molta attenzione agli atteggiamenti del rachide e va considerato il fatto che la schiena non è protetta dall'acqua negli impatti e nei movimenti intensi degli arti inferiori.

Per le profondità superiori, che vadano dai 100 ai 140 cm, si predilige un'attività svolta in verticale, nella quale si possono utilizzare passaggi acquatici, galleggiamenti e movimenti ad alto impatto, dove l'utilizzo delle braccia diventa un elemento focale per l'esecuzione dei movimenti corretti.

Quando la profondità è prossima ai 120-135 cm, si predilige comunque un uso verticale, ma prevalentemente dall'alto verso il basso.