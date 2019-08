Hydrobike è il nome dell'attrezzo fitness , molto simile ad una bicicletta, necessario alla pratica di "acquacycling" o "acquaspinning". L'hydrobike per l'acquacycling equivale alla " spin bike " per lo " spinning ".

L'hydrobike non ha le ruote ed è priva di qualsivoglia apparato elettrico o elettronico. Costruita sostanzialmente in metallo inossidabile, con pochissimi elementi sintetici – come ad esempio la sella e le manopole di regolazione – ha una struttura elementare, talvolta addirittura priva di volano-resistente, concepita per lavorare in totale immersione nell'acqua (dolce, clorata) di un bacino delimitato come la piscina.

Il termine hydrobike viene spesso impiegato per indicare l'attività di acquacycling o acquaspinning, ragion per cui nel seguente articolo li utilizzeremo (impropriamente) come fossero veri e propri sinonimi.

Questo modello fitness è, tutto sommato, abbastanza recente ma parecchio diffuso tra gli impianti natatori. Come anche l'acquajogging, l'acquacycling nacque solo in seguito al grande precursore di tutte le "water aerobics": l'acquagym (proposta al termine degli anni '80).

L'acquaspinning necessita l'ambiente acquatico di una piscina, richiede la presenzaa di un istruttore a bordo vasca e, essendo sostanzialmente un'attività di gruppo, possiede una componente sociale molto importante.

L'hydrobike è tuttavia più "dolce" dello spinning, permette il connubio tra la necessità di eseguire un movimento di pedalata e il bisogno di sfruttare la microgravità dell'acqua per evitare le compressioni vertebrali, e sollecita prevalentemente il metabolismo aerobico (allenamento a bassa o media intensità e alto volume); a differenza dello spinning, l'acquacycling coinvolge anche gli arti superiori. L'acquaspinning viene consigliato come attività per anziani, persone in sovrappeso, chi non ha molta esperienza di allenamento o ha scarsa motivazione, soggetti con problemi alla schiena ecc.

A tal proposito, può fare la differenza l'altezza dell'acqua della piscina; rimanere immersi fino al bacino ha infatti un impatto molto diverso sull'organismo rispetto ad un'immersione pressochè totale – fino alle spalle. Un altro dettaglio non trascurabile è la presenza o meno del volano regolabile sull'hydrobike; la possibilità di modulare la resistenza permette ovviamente di creare sessioni di maggiore difficoltà, quindi di consumare più calorie e di aumentare il potere allenante complessivo.