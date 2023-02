Hip thrust o deadlift per allenare i glutei: qual è meglio?

Tra i migliori esercizi per tonificare i glutei, impossibile non citarne due da fare con il bilanciere: deadlift, ovvero gli stacchi, e hip thrust, cioè la spinta dell'anca. Entrambi consentono ai muscoli di lavorare molto a livello di potenziamento e garantiscono ottimi risultati. Ma quale tra i due può essere considerato il Re degli esercizi per i glutei? Per stabilirlo è necessario conoscere alcune differenze.