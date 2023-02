Hip thrust: come si esegue, benefici ed errori da non commettere

Complementare di grande valore, sia nel bodybuilding , sia negli sport di forza (come il powerlifting), l'hip thrust ha la caratteristica di far lavorare il grande gluteo in maniera " differente " rispetto ai classicissimi multiarticolari come: squat , stacco da terra, leg-press e affondo . Nei prossimi paragrafi spiegheremo meglio perché.

Più frequentemente messo in atto con il bilanciere , a carichi moderati può essere svolto anche con singolo manubrio . L'hip thrust viene eseguito più spesso two-legs ma, soprattutto chi lamenta dolori di schiena , può scegliere la versione one-leg – con l'altra gamba in sospensione.

Nota : com'è possibile che le ginocchia siano a 90° con l'anca in posizione di partenza e rimangano tali anche al termine della spinta? Semplicemente perché il movimento di estensione d'anca/femore determinerà l'avanzamento della tibia , spostando il ginocchio in avanti!

Attenzione! Prima di eseguire la prima rep, soprattutto se non sei ancora esperto, prova una rep o due per controllare che la postura e il settaggio generale siano idonei. Ricordiamo ancora una volta che il movimento deve terminare con le ginocchia a 90° e con i femori allineati al tronco, entrambi perfettamente paralleli al pavimento .

Vantaggi dell’hip trust

L'hip thrust è un ottimo esercizio per lo sviluppo e il potenziamento dei glutei. Sarebbe da preferire – o comunque da collocare con precedenza – ad altre esecuzioni di "isolamento", come gli slanci ai cavi e le macchine isotoniche di isolamento.

Non di meno, l'hip thrust può anche essere considerato un ottimo esercizio posturale per chi soffre di debolezza di questo distretto ma non può cimentarsi nei multiarticolari più diffusi.

Inoltre, l'hip thrust consente di far lavorare il grande gluteo in maniera differente rispetto ai "classici pesanti". Diversamente a questi ultimi, nella spinta d'anca il gluteo non viene reclutato in condizioni di pre-stiramento e raggiunge l'apice della tensione in posizione di massimo accorciamento.

Come risultato abbiamo uno stimolo che va a completare la sollecitazione imposta da squat, stacco da terra, affondi e leg press, perché di natura differente.