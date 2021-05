Heavy Duty: Principi d'Allenamento ed Esempio

In questo articolo riassumeremo la metodica descritta nei due libri: Heavy Duty e Heavy Duty 2: Mind and Body.

In quell'epoca gli allenamenti erano caratterizzati da molte serie e molti giorni di workout a settimana, addirittura si poteva arrivare ad una doppia seduta giornaliera. Questi carichi di lavoro, caratterizzati da alti volumi ed intensità comunque non trascurabile, potevano essere sostenuti grazie all'uso di farmaci e alle grandi doti genetiche di questi campioni.

Mentzer faceva parte di quella élite (Schwarzenegger, Lou Ferrigno, Nubret, ecc.) che, negli anni '80, in un modo o nell'altro, ha dato il via all'ascesa del bodybuilding .

Predicava il massimo controllo delle ripetizioni e l'esezuione ad una cadenza di 4 secondi per la fase concentrica e 4 per la fase eccentrica .

"maggiore è il sovraccarico sostenibile, maggiore è la crescita muscolare ". Questo soprattutto per maggior coinvolgimento muscolare e per la conseguente riposta ormonale dell'organismo.

In effetti non fu semplice sostenere questa ipotesi di fronte all'intera comunità del bodybuilding mondiale.

Tutti si domandarono come una sola serie potesse far crescere un muscolo se, fino a quel momento, tutti facevano l'esatto contrario.

Nella panca piana ad esempio, non è raro che il deltoide anteriore o i tricipiti si sfiniscano prima del gran pettorale ; ecco che eseguendo delle croci prima, sarà possibile terminare la set principale in maniera uguale per tutti.

Commento

Questo allenamento è solo uno dei tanti dell'anno di preparazione, dando per scontata una buona periodizzazione.

I giorni di workout sono stati scelti in base ad un recupero di 4 giorni l'uno dall'altro. Logicamente può anche essere nettamente superiore; dipende dalla soggettività.

E' bene ricordare che ogni serie deve essere eseguita al massimo del cedimento muscolare e ad ogni allenamento va ricercato l'aumento del carico o delle ripetizioni.



Concludendo, vorrei evidenziare il fatto che tale metodica sembra molto efficace in bodybuilder che hanno già un bel po' di esperienza, mentre è stata poco o per niente produttiva nei principianti. Questo perché, l'allenamento di Mentzer prevede una conoscenza totale del proprio corpo e una consapevolezza nel concetto del massimo esaurimento muscolare, caratteristiche che un principiante, come logico che sia, non possiede.