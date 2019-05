Le cause che determinano la condizione di hardgainer possono essere molteplici, spesso compresenti, alcune delle quali modificabili ed altre non modificabili, certe gravissime e altre assolutamente no, indirettamente correlate o dipendenti del metodo utilizzato. Analizziamole con più attenzione:

Statisticamente invece, i motivi più comuni di hardgainer sono:

Discontinuità Alimentazione scorretta Allenamento insufficiente o inadeguato Supercompensazione incompleta.

Hardgainer e patologie o condizioni sfavorevoli

Gli hardgainer "propriamente detti" hanno tuttavia una causa reale, specifica e generalmente molto grave. Si tratta solitamente di malattie che influenzano negativamente la crescita muscolare, spesso legate ad una insufficienza d'organo o disfunzione endocrina, malattie neoplastiche o infettive, ma talvolta ereditarie o comunque a base genetica, che impediscono la sintesi proteica e / o limitano la massa totale di muscoli che il corpo può mantenere.

È ad ogni modo logico che, un soggetto colpito da tali condizioni, abbia problemi ben più seri a cui pensare, piuttosto che una banale difficoltà nella crescita di massa muscolare. Risulta comunque doveroso farne menzione, seppur in maniera non approfondita, come faremo di seguito.

Quello della distrofia muscolare, ad esempio, è un gruppo di malattie ereditarie caratterizzate da ingravescente debolezza e perdita di tessuto muscolare, con o senza compromissione dei nervi. Atre patologie invece, di natura metabolica, influenzano i normali processi metabolici nel corpo; ad esempio:

Malattia di Pompe o glicogenosi tipo II

Deficienza sistemica primaria di carnitina

Deficienza di carnitina palmitiltransferasi II

Malattia da accumulo di glicogeno di tipo III

Deficienza di lattato deidrogenasi

Miopatia mitocondriale

Deficienza di adenosina monofosfato deaminasi tipo I

Malattia di McArdle o malattia da accumulo di glicogeno tipo V

Deficienza di fosfofruttochinasi

Deficienza di fosfoglicerato chinasi.

Anche il gene MSTN svolge un ruolo importante nello sviluppo muscolare. Traduce per la sintesi di una proteina chiamata miostatina. Questa proteina appartiene a una superfamiglia di fattori ​​che aiutano a controllare la crescita e lo sviluppo dei tessuti in tutto il corpo. Tale peptide compromette la crescita muscolare, impedendo ai muscoli di crescere troppo. L'aumento della quantità di miostatina rappresenta un deficit nello sviluppo muscolare e nell'aumento del grasso; d'altra parte, quantità minori aumentano notevolmente la massa muscolare, la forza e diminuiscono i livelli di grasso. Non ci sono noti problemi di salute legati alle mutazioni della miostatina e gli individui affetti sono intellettualmente normali.