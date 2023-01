Hammer curl: come si esegue, benefici ed errori da non commettere

L'hammer curl è un esercizio monoarticolare che prevede la flessione attiva del gomito; in quanto tale, è destinato all'allenamento del bicipite brachiale e degli altri muscoli flessori dell'avambraccio sul braccio.

L'hammer curl si distingue per l'impugnatura tipicamente "a martello", cioè neutra o verticale. Essa non richiede la supinazione dell'avambraccio e, rispetto agli esercizi considerati "più specifici" per il bicipite brachiale, recluta in maniera più consistente il brachioradiale – il brachiale è ugualmente coinvolto.

Rispetto agli altri curl, l'hammer presenta caratteristiche leggermente differenti, che elencheremo meglio nei paragrafi sottostanti – al termine dei quali menzioneremo anche gli errori più comuni. Iniziamo con la corretta esecuzione.