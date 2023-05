Gymtimidation: cos’è e come superare la paura di andare in palestra

Capita a molte persone di non sentirsi a proprio agio in palestra e proprio per questo di rinunciare ad andarci. Anche se si possono trovare soluzioni alternative come allenarsi a caso o all'aria aperta , questa sensazione di malessere tiene lontane del tutto molte persone dall' attività fisica .

Anche gli spogliatoi sono campi minati per diversi utenti e il motivo è sempre legato al fisico. Trattandosi di un luogo in cui ci si deve spogliare davanti ad estranei, infatti, le insicurezze legate al corpo e generate dal costante confronto con gli altri possono portare a insicurezze e malessere.

Con il termine Gymtimidation si intende la sensazione di disagio che si prova in palestra . Non è conseguente a un evento specifico ma può riguardare diversi aspetti e momenti dell'esperienza. C'è chi ha difficoltà a stare in mezzo a tanti sconosciuti e chi ad indossare indumenti che, essendo pensati per impattare il meno possibile con i movimenti, spesso sono molto aderenti al corpo.

Chi colpisce

Un sondaggio svolto recentemente nel Regno Unito ha scoperto che, seppur la sensazione di non sentirsi a disagio in palestra sia trasversale, ad esserne colpite sarebbero soprattutto le donne, e in misura importante. A sperimentare la timidezza da palestra sarebbero infatti il doppio rispetto agli uomini. Molto probabilmente questo deriva dal fatto che quasi una donna su due non crede di essere abbastanza in forma per fare sport in presenza di altre persone.

Come detto in precedenza a mettere in difficoltà è soprattutto l'abbigliamento richiesto, ma secondo il sondaggio non sono poche nemmeno coloro che preferiscono non recarsi in palestra perché si ritengono troppo goffe o non in grado di svolgere i movimenti richiesti, soprattutto durante corsi collettivi che prevedono la realizzazione di una coreografia.

La Gymtimidation ha come conseguenza principale l'abbandono dell'attività fisica, che quindi in alcuni casi non è questione di pigrizia, ma conseguente ad uno stato d'animo negativo.

Fortunatamente superare la difficoltà di recarsi in palestra è possibile. A questo scopo può rivelarsi particolarmente utile mettere in pratica alcune strategie mirate.