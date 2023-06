Glutei perfetti: migliori esercizi per allenare i glutei

La regione dei glutei è una zona muscolare molto importante sia dal punto di vista funzionale, sia sul piano atletico (per gli sportivi) e anche dal punto di vista estetico - in particolare per le donne, ma anche per gli uomini.

Avere un lato B perfetto è l'aspirazione della maggior parte degli utenti che frequentano le palestre, i corsi fitness o che praticano sport a scopo ricreativo-estetico.

D'altro canto, ognuno di noi deve fare i conti con la propria soggettività e con una composizione corporea di partenza che, talvolta, si rivelano "ostili".

Non di meno, la "messa in mostra" dei glutei viene pesantemente influenzata dall'atteggiamento posturale e da eventuali paramorfismi, come l'iperlordosi alla schiena. Le ragazze, tuttavia, possono fare affidamento sull'utilizzo dei tacchi - che slanciano le gambe e promuovono l'antiversione del bacino.

In questo breve articolo cercheremo di spiegare meglio come allenare i glutei in modo da svilupparlo al meglio, elencando gli esercizi che, secondo il nostro parere, possono essere considerati i più efficaci.