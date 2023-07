Gli esercizi per migliorare il portamento

Introduzione

Quando ci si allena, in genere, si punta a raggiungere determinati obiettivi, come tonificare i principali gruppi muscolari, aumentare la forza, ridefinire la silhouette, dimagrire. In aggiunta, però, sarebbe bene anche allenare capacità e aspetti considerati secondari, ma comunque importanti per la salute e il benessere, a partire dal portamento. Ecco perché si consiglia di aggiungere alla propria routine fitness degli specifici esercizi per migliorare il portamento.