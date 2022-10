Ginnastica presciistica: gli Esercizi preparatori allo Sci

Introduzione

Tradizionalmente, se le condizioni meteorologiche lo permettono, le piste di sci aprono attorno all'8 dicembre: un appuntamento importante per tutti gli appassionati di questo sport, a cui non bisogna arrivare impreparati. Se non si è allenati, infatti, il rischio di cadere e procurarsi lesioni di vario tipo a muscoli, tendini, ossa, legamenti e non solo è più elevato. L'ideale sarebbe iniziare a effettuare un programma di ginnastica presciisitica il prima possibile e comunque almeno a partire da qualche settimana prima dell'inizio della stagione sportiva.