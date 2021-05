Ginnastica in Acqua: Esercizi AcquaGym Total Body

Le location dove svolgerlo sono tante, dalle piscine coperte in inverno , a quelle all'aperto in estate, fino al mare.

Un' alternativa però esiste ed è rappresentata dall' allenamento in acqua , che esattamente come quello a terra offre tantissime opzioni full body .

Poiché l'acqua offre una resistenza maggiore dell'aria, allenarsi in piscina o al mare può rendere gli stessi esercizi che si farebbero a terra più impegnativi, consentendo di bruciare più calorie in un periodo di tempo più breve.

Esercizi Total Body in Acqua

Camminate

Camminare in acqua è un ottimo esercizio, soprattutto per chi non è particolarmente allenato, perché non necessita di grande preparazione atletica.

Farlo allena i muscoli delle braccia, il core e la parte inferiore del corpo. Con il tempo si puoi aumentare l'intensità della camminata tenendo in mano dei manubri o legando piccoli pesi alla caviglia.

Immergersi con l'acqua all'altezza della vita.

Allungare la colonna vertebrale e camminare facendo pressione prima sul tallone e poi sulle dita dei piedi. Mai muoversi in punta di piedi.

Tenere le braccia lungo i fianchi, muoverle mentre si cammina e tenere in trazione il core.

Continuare per 5-10 minuti.

Sollevamento del braccio

Questo esercizio aiuta a rafforzare i muscoli delle braccia e necessita dell'uso di manubri.

Immergersi in acqua fino alle spalle.

Tenere i manubri nelle mani, con le braccia stese al fianco del corpo e i palmi rivolti verso l'alto.

Avvicinare i gomiti al busto mentre si sollevano gli avambracci all'altezza dell'acqua.

Ruotare i polsi per girare i palmi verso il basso.

Riportare le braccia nella posizione di partenza.

Fare da 1 a 3 serie da 10-15 ripetizioni per ogni esercizio.

Sollevamento del braccio laterale

Questo esercizio si rivolge alla parte superiore del corpo e necessita dell'uso di manubri.

Immergersi in acqua fino alle spalle.

Tenere un manubrio per mano, con le braccia stese lungo i fianchi.

Alzare le braccia di lato finché non siano a livello dell'acqua e delle spalle.

Abbassare le braccia lungo i fianchi.

Fare da 1 a 3 serie da 8-14 ripetizioni.

Spinte contro il bordo

Questo esercizio aiuta ad attivare i muscoli del core e della parte inferiore del corpo.

Posizionarsi in acqua vicino al bordo della piscina, piegare le ginocchia contro il petto e premere i piedi contro la parete.

Allontanarsi da essa il più possibile, fluttuando sulla schiena.

Portare le ginocchia al petto, poi premere i piedi sul fondo della piscina e tornare verso il muro.

Continuare per 5-10 minuti.

Jumping jack

I jumping jack fanno lavorare i muscoli della parte superiore e inferiore del corpo. Se si vuole aggiungere resistenza si possono legare pesi al polso o alla caviglia.

Immergersi in acqua a livello del torace, con i piedi uniti e le braccia lungo i fianchi.

Saltare muovendo le gambe verso l'esterno e, allo stesso tempo, portando le braccia sopra la testa.

Saltare di nuovo per tornare alla posizione di partenza, con i piedi uniti e le braccia lungo i fianchi.

Fare da 1 a 3 serie da 8-12 ripetizioni.

Slanci con le gambe

Questo esercizio dinamico fa lavorare il core, la parte bassa della schiena e le gambe. Tenere i piedi staccati dal fondo della piscina durante l'esecuzione.

Portare le ginocchia nel petto.

Spingere in modo energico i piedi e le gambe in avanti e fluttuare sulla schiena.

Riportare le ginocchia al petto.

Stendere le gambe dietro di sé in modo da galleggiare sull'addome.

Fare da 1 a 3 serie da 8-12 ripetizioni.

Sollevamento del ginocchio

Questo esercizio può rafforzare i muscoli del core e della parte inferiore del corpo. Per aumentarne la difficoltà si possono legare pesi alla caviglia.

Posizionarsi in acqua fino all'altezza della vita.

Coinvolgere il core mentre si solleva la gamba destra, piegando il ginocchio fino a quando la gamba non sia a livello dell'acqua.

Tenere la posizione per alcuni secondi.

Stendere la gamba e mantieni questa posizione per altrettanti secondi.

Abbassare lentamente la gamba, mantenendola dritta.

Ripetere la sequenza di movimenti con la gamba sinistra.

Continuare per 5-10 minuti.

Calci all’indietro

Questo esercizio fa lavorare i muscoli del core e delle gambe. Per renderlo più impegnativo ci possono usare pesi alla caviglia.