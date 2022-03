Galateo del runner: regole di comportamento nella corsa

Durante la corsa, che sia in un luogo poco frequentato, o in un parco cittadino assieme ad altri runners, è bene prestare attenzione ad alcune regole (civili) di comportamento. Potremmo definirlo come una sorta di galateo del runner, ossia tutte quelle azioni, come il salutare, il superare o l'interagire con altre persone durante la corsa. Inoltre, è anche fondamentale non disturbare gli altri e vestirsi in modo consono: anche un abbigliamento non indicato può arrecare fastidi.

Salutare altri runners: si o no?

La prima domanda da porsi quando si corre in un parco o in un'area molto frequentata da runner è: è bene salutare si o no? La risposta più naturale è sempre quella più ovvia: è gentile salutare sempre, soprattutto se, frequentando lo stesso posto, incrociate spesso alcune persone. Il saluto, tuttavia, potrà non essere ricambiato per questioni di riservatezza o timidezza dell'altro runner che magari non si aspettava di essere salutato.

Come si saluta? Alzando una mano e pronunciando un bel ciao (a voce non troppo alta) ma neppure a bassa voce. Spesso, infatti, chi corre ascolta musica e ha le cuffiette nelle orecchie. Per non passare del tutto inosservati, dunque, sarà sufficiente un piccolo gesto con la mano affinchè il saluto venga notato.