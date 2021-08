Functional Training: Utilità nel Bodybuilding

Introduzione La preparazione muscolare dovrebbe avere un approccio globale. Il concetto di sviluppo muscolare è troppo spesso considerato in maniera eccessivamente "rigida"; nel senso che si basa sul condizionamento di "un" certo distretto muscolare con il solo scopo di aumentare più possibile l'espressione di forza per tutto il ROM (Range of Motion) – nella migliore delle ipotesi, ovviamente. Nota: per forza intendiamo l'espressione completa del termine, quindi forza veloce, esplosiva e massima. Shutterstock Detto questo, la forza, pur essendo una capacità condizionale propriamente detta, se sviluppata solo in modo eccessivamente specifico, può risultare "scarsamente applicabile" nella mobilità globale. Per approfondire: Allenamento Funzionale: Cos'è e A Cosa Serve

Propriocezione Importanza della propriocezione nello sport, nella prevenzione e nella riabilitazione Il movimento si articola complessamente nello spazio, impostando vari tipi di relazione con l'ambiente circostante. Quando la capacità di adattamento risulta limitata*, il nostro potenziale di elaborazione non riesce a controllare efficacemente le innumerevoli afferenze che provengono dai muscoli, determinando una perdita di equilibrio, quindi una scarsa gestione del corpo nello spazio e una carenza di stabilità. *Come può accadere dopo un intervento chirurgico o un infortunio che comprometta "momentaneamente" le afferenze propriocettive – ovvero i segnali informativi che provengono dalla periferia verso il Sistema Nervoso Centrale (SNC). Quando queste mancate capacità di adattamento si presentano nei soggetti sani – anche con capacità fisiche anche molto sviluppate – nel migliore dei casi essi peggioreranno la prestazione atletica o, nel peggiore, potrebbero andare incontro ad un infortunio. Siccome certe situazioni andrebbero indubbiamente prevenute, migliorare la stabilità dev'essere una prerogativa. Aumentare le capacità funzionali dell'atleta o di un qualsiasi soggetto dedito al fitness non è quindi importante solo a livello prestativo, ma anche precauzionale. Ciò che si osserva nella riabilitazione in generale, è la ricerca di capacità in termini di movimento, di flessibilità ed elasticità, ma soprattutto di ricevere ed elaborare informazioni dal distretto anatomico coinvolto, ovvero la ricerca di propriocezione. Metodi per migliorare la propriocezione Nella riabilitazione di carattere fine, una metodologia assai versatile che fonda il concetto di riabilitazione sulle capacità propriocettive-cognitive, è il "Metodo Perfetti", che trova largo uso in "Neuroriabilitazione" ma anche in "Riabilitazione Ortopedica", strutturando il protocollo riabilitativo sulla "teoria cognitiva", che comunque ci riporta al concetto di afferenze ed elaborazione dati nel SNC e risposta di adattamento alla condizione creata. Oggetto di studio nella scienza della riabilitazione è stato il miglioramento della funzionalità del distretto anatomico "riabilitato" rispetto a quello "sano". In altre parole, si osserva che alla fine o già durante un periodo di recupero funzionale settoriale, quindi non globale, si manifesta un incremento delle capacità di quel segmento addirittura rispetto alla controparte sana. Spesso a seguito di un infortunio, dopo un recupero funzionale completo, la zona interessata può addirittura migliorare rispetto al periodo precedente l'infortunio. Questo avviene perché, durante la riabilitazione, vengono utilizzate tecniche che hanno come obiettivo quello di recuperare "tutte" le funzioni che sono andate potenzialmente perse e che permettono all'individuo di relazionarsi a 360° con l'ambiente circostante.

Functional Training Global Functional Training: cos’è e come si applica A questo punto nasce spontaneo domandarsi: Perché un tale tipo di approccio non possa essere applicato a tutti i distretti corporei sani con l'obiettivo principale di recuperare, quindi poi incrementare, le capacità stabilizzanti e funzionali dell'intero corpo? È qui che entra in gioco in concetto di "Global Functional Training". Definizione di functional training Il global functional training potrebbe essere definite come: la massima espressione del controllo del corpo nello spazio con ricorso ad elevate capacità stabilizzanti e adattative a sollecitazioni imposte dal contesto esercizio . In altre parole, si tratta di una continua ricerca di equilibrio che utilizza come strumento di base la propriocezione attraverso tutta una serie di muscoli profondi intrinsechi alle articolazioni, per il mantenimento posturale e la stabilizzazione durante l'esecuzione del movimento. Le sollecitazioni di questi muscoli profondi incrementeranno le potenzialità di un gesto atletico, il quale senza l'ausilio di questi "stabilizzatori" potrebbe risultare carente. Nell'allenamento funzionale si cerca quindi la stabilizzazione, reclutando quei muscoli che in esercizi classici intervengono in percentuali molto ridotte o quasi nulle. Questo tipo di approccio necessita di un lavoro sui tre piani dello spazio: Frontale, Sagittale, Traverso.