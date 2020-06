Full Tone su Pedana Vibrante

Tonicità Muscolare

Per tono muscolare si intende una situazione condizionale nella quale la muscolatura viene a trovarsi in seguito all'allenamento motorio.

Shutterstock

È però doveroso sottolineare che in molti professionisti non riconoscono l'associazione tra il sostantivo "tono" e il concetto sopra menzionato – peraltro abbastanza generico; al contrario, la reale definizione di tono è prettamente di natura fisiologica e riguarda l'equilibrio neuro-muscolare di base. Un muscolo tonico è tale in quanto riceve continuamente dei deboli impulsi basali che lo fanno rimanere leggermente contratto; tale caratteristica non è modificabile con l'allenamento e soprattutto non può venire meno, o il risultato sarebbe un disturbo anche di grave entità.

Diverso è se parlassimo di trofismo, ovvero dello stato trofico del muscolo – al quale si associa anche la capacità di contrazione o espressione di forza. La compattezza del tessuto contrattile riguarda poi anche molti altri fattori; ad esempio, un muscolo "esaurito" e in preda a i DOMS ha una consistenza "più morbida", così come può avvenire in seguito ad uno stimolo insulinico molto intenso e prolungato – questa condizione è sperimentata soprattutto da alcuni culturisti, ma al momento non se ne conoscono i meccanismi precisi. Altre cause "straordinariamente diffuse" di apparente riduzione della tonicità, o meglio della consistenza, sono un tessuto adiposo eccessivo, blanda ritenzione idrica e lieve infiammazione.