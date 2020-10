Mi Stanco di Andare in Palestra: Perché?

Sia chiaro, per allenarsi con costanza e dedizione è essenziale amare la disciplina o l' attività in questione; diversamente è una tortura, ragione per la quale non è effettivamente possibile instaurare un rapporto duraturo con utenti che si recano ad allenarsi controvoglia .

Perché l'analisi di cui sotto risulti costruttiva, si chiede ai gentili lettori (utenti, titolari di attività o personal trainer) di assumere un atteggiamento autocritico e costruttivo . Questo articolo non vuole in alcun modo cercare "un colpevole"; bensì stimolare ad una serie di riflessioni che, se ben contestualizzate, porteranno ad un indiscusso miglioramento in termini di fidelizzazione o continuità.

Attenzione però, non stiamo affermando che per alcuni sia " impossibile " raggiungere certi obbiettivi (non possiamo saperlo); ma che, non conoscendo la propria soggettività (inesperienza), è impensabile pretendere che sia la stessa di un professionista . Peraltro, ci è impossibile sapere se certe "icone" ed influencer facciano uso o meno di sostanze dopanti ; diciamo solo che tali pratiche non sono sconosciute nemmeno agli sportivi amatoriali, figuriamoci a chi fa della propria immagine un mestiere (in tono provocatorio , lo si potrebbe considerare quasi un investimento ).

È sicuramente la ragione più frequente ; anche se spesso verrebbe da chiedere <<cos'hai fatto per raggiungerli>>. Il problema è, purtroppo abbastanza spesso, proprio questo – e non significa che la responsabilità sia necessariamente dell'utente; talvolta infatti, non gli vengono fornite le giuste conoscenze per "poter fare".

Disagio

Parliamo ora del possibile disagio vissuto dagli utenti all'interno dell'ambiente di allenamento. Prima di iniziare però, vorremmo ricordare che il senso di inadeguatezza è un aspetto psicologico che colpisce l'intera popolazione, chi in un contesto e chi nell'altro. È addirittura entrato a far parte dei criteri diagnostici per disagi e patologie psicologiche e comportamentali (vedi depressione, DCA ecc). Tale aspetto risulta davvero molto importante, quindi da non sottovalutare.

Questa sensazione è spesso dovuta al (consapevole o inconsapevole) paragone tra la propria immagine corporea – o meglio, ciò che percepiamo di essa – e quella degli altri soggetti che frequentano il centro; nella peggiore delle ipotesi, il confronto ha come controparte l'istruttore stesso.

Per alcuni avere un modello di riferimento è stimolante, a patto che non sia schiacciante, o il risultato sarà inevitabilmente la fuga di molti utenti più insicuri. Quindi, in linea generale, non è consigliabile che il trainer passi il suo tempo a specchiarsi o che si presenti sul posto di lavoro vestito come un/una cubista. Anche perché, non lo dimentichiamo, in Italia la cultura estetica è ancora associata a caratteristiche di povertà intellettuale; confermare questo stereotipo, anche solo all'apparenza, significherebbe privarsi di un'intera fetta di utenti.

Talvolta la situazione viene aggravata dalle schernite lanciate da altri utenti o, in alcuni rari ma gravi casi, dal personale della palestra. Siccome ad un istruttore non è dato sapere se ciò che dice può ferire l'altra parte, piuttosto che rischiare, meglio tacere. D'altro canto, la permalosità non aiuta di certo. In molti si chiedono: "Perché dovrei pagare per essere preso in giro?". Perché l'ambiente della palestra è l'ennesima proiezione sociale (come il lavoro, la famiglia, la compagnia di amici, il traffico ecc); anche lì esistono vittime e carnefici, ma il bello è che i ruoli possono facilmente cambiare. Non bisognerebbe quindi dare troppa importanza agli altri per concentrarsi di più su sé stessi.

Anche l'atteggiamento narcisista dei veterani o egocentrico di uno o più trainer instaura spesso un'implicita competizione negativa. L'interesse degli addetti è – o meglio dovrebbe essere – di far "crescere" gli utenti, aiutandoli a costruire, non l'opposto.

D'altro canto, ognuno ha le proprie debolezze. C'è chi frequenta per allenarsi, chi per non avere sensi di colpa e chi per mettersi in mostra o porsi al centro dell'attenzione. In molti si stupirebbero scoprendo quanti allenatori di sala pesi scelgono questo percorso solo per diventare un modello di riferimento. Ma questo non per forza è un aspetto negativo; il trainer può diventare un vero e proprio guru, migliorando la compliance dei suoi clienti all'attività motoria. Dipende solo da come viene gestita l'interazione.

Un allenatore che si pone nel modo sbagliato è da escludere a priori.