Frequenza Cardiaca Massima: A Cosa Serve?

La frequenza cardiaca massima ( FcMax ) è l'estrema capacità del cuore di aumentare le pulsazioni, misurabili in battiti per minuto ( bpm ).

Formule di Cooper e Karvonen

Come anticipato, grazie al lavoro di questi due fisiologi è oggi possibile individualizzare i carichi di lavoro in un modo sicuramente più preciso rispetto al metodo empirico. Un esempio di stima "spannometrica", molto in voga tre o quattro decenni fa, era quello di osservare la capacità di conversazione durante l'allenamento; se disinvolta, il lavoro era sostanzialmente aerobico.

Frequenza Cardiache Allenanti del sistema Aerobico Età Dimagrimento Cardiovascolare 65% FcMax 75% FcMax 85% FcMax 20 126 145,5 165 25 124 143 162 30 121,5 140 159 35 119,5 137,5 156 40 117 135 153 45 114,7 132,5 150 50 112,5 130 147 55 110 127 144 60 108 124,5 141 65 105,5 122 138

Tratto da: Health/Fitness instructor's - di E.T. Howley & B.Don Franks - Human kinetics Publiscers, Inc.1995

Formula di Cooper: (FcMax teorica) x % Fc

Formula di Karvonen: (FcMax teorica - Fc riposo) x % VO2 max + Fc riposo

% VO2max % Fc 50 65 60 72 70 79 75 83 80 87 85 91 90 94

Tabella di corrispondenza tra % Vo2 max & % F.C.

Questa tabella ha come unico obiettivo quello di dare una corrispondenza tra il massimo consumo di ossigeno (VO2max) e la frequenza cardiaca, confondere le due formule darebbe luogo a grossolani errori di calcolo.

Ad esempio, dovendo calcolare le frequenze cardiache di lavoro di un soggetto di età pari a 22 anni (con 65 bpm a riposo), che deve svolgere un lavoro cardiovascolare mirato al "dimagrimento", quindi al limite minimo della sua soglia aerobica: per Cooper il carico corrisponde al 65% della massima frequenza cardiaca, per Karvonen al 50% del suo VO2max (Capacità Aerobica).

Esempi di Calcolo

Facciamo ora un paio di esempi per mettere in luce le principali differenze tra le formule:

Calcolo secondo Cooper: Fc max (Fc max) = 220 - età = Fc max * 65% Fc = (220-22) * 65% Fc = 128,7

Calcolo secondo Karvonen: [(Fc max) - Fc a riposo] * 50% VO2max + Fc a riposo = [(220 - 22) - 65 bpm) * 50% VO2max + 65 bpm = 131,5

Come si evince dai calcoli eseguiti con le due formule, Cooper sottostima il carico cardiaco rispetto a Karvonen (sicuramente molto più precisa) perché non tiene conto dell'importantissima frequenza cardiaca a riposo.

Calcolo secondo Tanaka: Fc max * 65% Fc = [208 - (0,7 * 22)] * 65% Fc = 125,9

Calcolo secondo Karvonen: [(Fc max) - Fc a riposo] * 50% VO2max + Fc a riposo = [208 - (0,7 * 22) - 65 bpm] * 50% VO2max + 65 = 128,8

Con il vecchio calcolo, proporre carichi di lavoro a soggetti con età non giovanile era praticamente poco attuabile in quanto, andando a togliere l'età alla frequenza massima cardiaca teorica (220) e moltiplicato poi per le percentuali di carico desiderate, il risultato era una indicazione di carico cardiaco interno troppo sottostimata per poterci lavorare sopra.

Con Tanaka, prendendo in considerazione solo il 70% dell'età, tale inconveniente è drasticamente ridimensionato.

Esempio: Calcolare con COOPER e con TANAKA le frequenze cardiache di lavoro di un soggetto di età pari a 65 anni, che deve svolgere un lavoro Aerobico dal limite minimo al limite massimo della sua soglia Aerobica: 65% - 75% - 85% della massima frequenza cardiaca (Capacità e Potenza Aerobica).