Cos’è Cos’è la frequenza cardiaca? La frequenza cardiaca (FC) – in inglese "heart rate" – è la velocità delle contrazioni o pulsazioni del cuore misurate dal numero di battito al minuto (bpm). Shutterstock La FC può variare in base alle esigenze / condizioni fisiche del corpo, inclusa la necessità dei tessuti di assorbire maggiori quantità di ossigeno ed eliminare più anidride carbonica. Di solito, il valore rilevato di frequenza cardiaca è uguale o comunque molto simile in qualsiasi punto, centrale o periferico. Le attività che possono provocare cambiamenti includono l'esercizio fisico, il sonno, l'ansia, lo stress, malattie e assunzione di droghe. Secondo la "American Heart Association" (AHA) la FC normale per un adulto a riposo è compresa tra 60-100 bpm. Quando la frequenza cardiaca è troppo rapida, quindi superiore a 100 bpm a riposo, si parla di tachicardia. All'opposto, se troppo lenta, ovvero inferiore a 60 bpm a riposo, viene definita bradicardia. Durante il sonno, un battito cardiaco lento con frequenze di 40-50 bpm viene comune considerato normale. Quando il cuore non batte con un andamento regolare si parla di aritmia. Le anomalie della frequenza cardiaca possono essere (ma non necessariamente) veri e propri sintomi di malattia.

A Riposo Frequenza cardiaca a riposo La frequenza cardiaca non è un valore stabile e aumenta o diminuisce in risposta alle necessità del corpo per mantenere l'equilibrio (tasso metabolico basale) tra il fabbisogno e l'apporto di ossigeno e di sostanze nutritive. La normale frequenza di innesco del nodo SA è influenzata dall'attività del sistema nervoso autonomo: la stimolazione simpatica aumenta e la stimolazione parasimpatica diminuisce la frequenza di firing. Per descrivere la frequenza cardiaca si possono utilizzare misurazioni differenti: Frequenze cardiache normali a riposo, in battiti al minuto (bpm): Neonati da 0 a 3 mesi 99-149 bpm Bambini da 3 a 6 anni 89-119 bpm Bambini da 6 a 12 anni 79-119 bpm Bambini da 1 a 10 anni 69-129 bpm Bambini con più di 10 anni e asulti 59-99 bpm Adulti sportiviben allenati 39-59 bpm La frequenza cardiaca basale o a riposo (HRrest) è definita come la frequenza cardiaca di una persona sveglia, collocata in un ambiente neutrale e non soggetta a sforzi o stimolazioni recenti, come stress o paura. L'intervallo normale è 60-100 battiti al minuto. La FC a riposo è spesso correlata alla mortalità. Ad esempio, la mortalità per qualsiasi causa aumenta di 1,22 (hazard ratio) quando la frequenza cardiaca supera i 90 bpm. Il tasso di mortalità dei pazienti con infarto miocardico aumenta dal 15% al ​​41% se la frequenza cardiaca di supera i 90 bpm. L'ECG di 46.229 individui con basso rischio di malattie cardiovascolari ha rivelato che il 96% aveva una frequenza cardiaca a riposo compresa tra 48 e 98 battiti al minuto. Infine, il 98% dei cardiologi crede che il range "da 60 a 100" sia troppo alto, e una vasta maggioranza di essi concorda sul fatto che sarebbe più appropriato da 50 a 90 bpm. La normale frequenza cardiaca a riposo si basa sulla frequenza di attivazione a riposo del nodo senoatriale del cuore, dove si trovano le veloci cellule del pacemaker che guidano il firing ritmato auto-generato e responsabile dell'autiritmicità del cuore. Per gli atleti di resistenza a livello di élite, non è insolito avere una frequenza cardiaca a riposo inferiore a 50 bpm.

Battito Massimo Frequenza cardiaca massima La frequenza cardiaca massima (FCmax) è la maggiore frequenza cardiaca che un individuo può ottenere senza incorrere in gravi problemi durante l'esercizio fisico e, generalmente, diminuisce con l'età. Poiché la FCmax varia a seconda dell'individuo, il modo più accurato per misurarla è tramite un test, nel quale una persona viene sottoposta a stress fisiologico controllato (generalmente da tapis roulant) mentre viene monitorata con ECG. L'intensità dell'esercizio viene periodicamente aumentata fino a quando si osservano i cambiamenti desiderati nella funzione cardiaca, a quel punto il soggetto è diretto a fermarsi. La durata tipica varia da dieci a venti minuti. I neofiti sono invitati a eseguire questo test solo in presenza di personale medico, a causa dei rischi associati. È comunque possibile effettuare una stima approssimativa usando una formula. Tuttavia, questi sistemi predittivi sono inaccurati perché si soffermano esclusivamente sull'età. È noto che esista una "limitata correlazione tra la frequenza cardiaca massima e l'età".

Significato Clinico Misurazione Misurazione manuale La frequenza cardiaca viene misurata individuando la pulsazione periferica arteriosa. Quest'ultima potrebbe essere controllata in qualsiasi punto dell'organismo in cui la pressione viene trasmessa alla superficie, rilevabile esercitando una leggera pressione con il dito indice e il medio. Una buona zona è quella del collo, sotto l'angolo della mandibola. Il pollice non dovrebbe essere usato per misurare la frequenza cardiaca di un'altra persona, poiché una pressione eccessiva potrebbe interferire con la corretta percezione dell'impulso. L'arteria radiale è la più facile da usare. Tuttavia, nelle situazioni di emergenza le arterie più affidabili per misurare la frequenza cardiaca sono le carotidi. Ciò è importante soprattutto nei pazienti con fibrillazione atriale, in cui i battiti sono irregolari e il volume di sangue spostato è in gran parte diverso da un battito all'altro. I possibili punti per misurare la frequenza cardiaca sono: Ventrale del polso sul lato del pollice (arteria radiale)

Arteria ulnare

Collo (arterie carotidi)

Interno del gomito o sotto il muscolo bicipite (arteria brachiale)

Inguine (arteria femorale)

Posteriormente al malleolo mediale sui piedi (arteria tibiale posteriore)

Centro del dorso del piede (dorsalis pedis)

Dietro il ginocchio (arteria poplitea)

Sopra l'addome (aorta addominale)

Petto (apice del cuore), che può essere sentito con la mano o le dita. È anche possibile auscultare il cuore usando uno stetoscopio

Tempie (arteria temporale superficiale)

Bordo laterale della mandibola (arteria facciale)

Lato della testa vicino all'orecchio (arteria auricolare posteriore). Correlazione con rischio di mortalità cardiovascolare Varie indagini indicano che una frequenza cardiaca a riposo elevata è un fattore di rischio per la mortalità nei mammiferi omeotermi, in particolare per la mortalità cardiovascolare negli esseri umani. Una FC più rapida può accompagnare l'aumento della produzione di molecole infiammatorie e della produzione di specie reattive dell'ossigeno nel sistema cardiovascolare, oltre a un aumento dello stress meccanico al cuore. Esiste quindi una correlazione tra l'aumento della frequenza a riposo e il rischio cardiovascolare. Uno studio internazionale condotto da australiani su pazienti con malattie cardiovascolari ha dimostrato che la frequenza cardiaca è un indicatore chiave per il rischio di infarto. Lo studio, pubblicato su "The Lancet" (settembre 2008), ha osservato 11000 persone, in 33 paesi, che sono state trattate per problemi cardiaci. Quei pazienti la cui frequenza cardiaca era superiore a 70 bpm presentavano un'incidenza significativamente maggiore di attacchi cardiaci, ricoveri ospedalieri e la necessità di un intervento chirurgico. Si ritiene che una più alta FC sia correlata con un aumento degli attacchi cardiaci e circa un +46% delle ospedalizzazioni eventi fatali e non. Altri studi hanno dimostrato che un'alta FC a riposo è associata ad un aumento della mortalità cardiovascolare e di tutte le cause nella popolazione generale e nei pazienti con malattia cronica. Una frequenza cardiaca a riposo più rapida è associata ad una minore aspettativa di vita ed è considerata un forte fattore di rischio per le malattie cardiache e l'insufficienza cardiaca, indipendentemente dal livello di idoneità fisica. In particolare, è stato dimostrato che una frequenza cardiaca a riposo superiore a 65 battiti al minuto ha un forte effetto indipendente sulla mortalità prematura; un aumento di 10 battiti al minuto della frequenza cardiaca a riposo ha dimostrato di essere associato a un aumento del 10-20% del rischio di morte. In un altro studio, gli uomini senza evidenza di malattie cardiache e una frequenza cardiaca a riposo di oltre 90 battiti al minuto avevano un rischio cinque volte maggiore di morte cardiaca improvvisa. Allo stesso modo, un altro approfondimento ha rilevato che gli uomini con una frequenza cardiaca a riposo di oltre 90 battiti al minuto aveva un aumento quasi doppio del rischio di mortalità per malattie cardiovascolari; nelle donne era associato a un aumento triplo. Visti i dati, la frequenza cardiaca dovrebbe essere presa in considerazione nella valutazione del rischio cardiovascolare, anche in individui apparentemente sani. La frequenza cardiaca presenta molti vantaggi in veste di parametro clinico; in particolare, è economica e rapida da misurare, ed è facilmente comprensibile. Sebbene i limiti accettati della frequenza cardiaca siano compresi tra 60 e 100 battiti al minuto, una migliore definizione di normalità comprende un range tra 50 e 90 battiti al minuto. Attività motoria, dieta, stile di vita e rimedi farmacologici possono essere molto utili nella riduzione della frequenza cardiaca a riposo. Nei vari studi sulla correlazione al rischio di morte e a complicazioni cardiache nei pazienti con diabete di tipo 2, il consumo di legumi si è dimostrato utile nell'abbassare la frequenza cardiaca a riposo. Si pensa che ciò accada grazie ad effetti benefici diretti ma anche indiretti, come la riduzione del colesterolo e dei grassi saturi. Una frequenza cardiaca troppo lenta (bradicardia), che può derivare da una compromissione del sistema nervoso autonomo, può associarsi ad arresto cardiaco.