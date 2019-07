La frequenza cardiaca (FC) è il numero di battiti o pulsazioni o contrazioni che il cuore manifesta in un determinato arco di tempo. È percepibile come vera e propria vibrazione (sussulto) del muscolo cardiaco , o monitorando i cambiamenti elettrici del cuore, o verificando le alterazioni di pressione nel circolo arterioso. La sua misurazione avviene solitamente in un lasso temporale di 60'' (1'), pertanto l'unità di misura della FC è detta battiti per minuto (bpm) o pulsazioni al minuto.

La frequenza cardiaca è uno dei parametri corporei più importanti, perché direttamente correlata alla funzione vitale del cuore. Può aumentare o diminuire per regolare la circolazione sanguigna, in risposta a vari tipi di stimoli o per eseguire dei "compensi" fisiologici; certe importanti modificazioni vanno invece interpretate come sintomi patologici.

Esempi tipici di variazione "normale" della frequenza cardiaca sono in relazione a: attività fisica, pressione sanguigna, frequenza respiratoria o liberazione di ormoni-neurotrasmettitori come le catecolamine. L'aumento fisiologico delle pulsazioni cardiache è un modo per fornire più sangue, quindi più ossigeno, ai tessuti.