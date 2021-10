Qual è la frequenza cardiaca ideale quando si corre

Il modo migliore e più accurato di calcolare la propria frequenza cardiaca massima durante la corsa è indossare un cardiofrequenzimetro sul tapis roulant. Le formule di Tanaka e Gulati consentono a una persona di calcolare la frequenza cardiaca massima.

Impara ad ascoltare il polso...

Il modo più semplice per misurare la frequenza cardiaca durante la corsa consiste nell'indossare un orologio da polso o un cardiofrequenzimetro che rileva il battito cardiaco (si trovano in commercio facilmente, e anche online). Il metodo più semplice per testare la frequenza cardiaca manualmente senza calcoli complessi, inoltre, è contare la frequenza del polso. Per fare ciò, si può posizionare leggermente e premere due dita sul polso opposto finché non si sente il battito. Contare il numero di battiti del polso che si verificano in 60 secondi.

Altri punti del corpo in cui è facile monitorare la frequenza cardiaca: