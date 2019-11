In questo articolo cercheremo di portare alla luce i fattori essenziali per l'allenamento della forza, proponendo anche un esempio applicativo di strenght training routine.

Per molti, l'attitudine alla forza può essere allenata in maniera ottimale semplicemente facendo uso dei sovraccarichi , ma il protocollo specifico è decisamente più complesso.

La forza è una capacità importantissima per moltissime discipline sportive e per il culturismo (body building).

Oltre che per il colore queste due fibre differiscono per la capacità di produrre il lavoro muscolare in modo diverso; le bianche si caratterizzano per la velocità e per l'intensità della contrazione, le rosse per la durata.

Forza

Cos’è la forza?

In fisiologica, con il termine "forza" s'intende la capacità dei muscoli di vincere od opporsi a resistenze esterne tramite contrazione. È legata alle caratteristiche biologiche, biochimiche e strutturali della muscolatura, sicuramente geneticamente ma variabili con l'allenamento – in misura variabile a seconda del caso. In fisica, invece, la forza è uguale alla massa moltiplicata per l'accelerazione (M x A). Per massa s'intende lo spazio occupato da un corpo o la misura della sua inerzia, per accelerazione s'intende la variazione di velocità nell'unità di tempo.

Quando avviene il picco di forza?

Gli studi compiuti da diversi autori sull'evoluzione di questa capacità fisiologica, concordano nell'indicare uno sviluppo costante della forza durante l'accrescimento. Nei maschi tale sviluppo si arresta, raggiungendo il picco massimo, all'età di 20/25 anni, mentre nelle femmine ciò avviene intorno ai 15/16 anni.

Perché è importante la forza nello sport e come si allena

Per molti studiosi la forza è una qualità fisica "essenziale", in quanto propedeutica a tutte le altre capacità fisiche; qualunque movimento ha di base la contrazione muscolare. L'allenamento della forza costituisce quindi un aspetto determinante al miglioramento delle performance e di conseguenza prevede protocolli altamente specifici.

Elementi che partecipano all’espressione di forza

Quello dell'espressione di forza è un meccanismo fisiologico piuttosto complesso, al quale partecipano diversi fattori – verso i quale s'interverrà per l'allenamento specifico.

Sezione trasversa dei muscoli, alla quale sono direttamente correlate le dimensioni degli stessi

Frequenza d'impulsi che i neuroni motori trasmettono ai muscoli

Capacità di reclutamento delle unità motorie

Sincronizzazione, nell'atto della contrazione, delle varie unità motorie.

Fattori allenanti per la forza

L'allenamento di forza permette di migliorarla intervenendo su due aspetti:

Aumentando la massa muscolare, grazie a lavori che determinano ipertrofia

Adattando e modificando le coordinazioni interne.

Classificazione della forza

Esistono diverse classificazioni della forza.

La prima si riferisce ai tipi di tensione indipendentemente dal tempo necessario per la loro estrinsecazione:

Statica , isometrica (senza modificazione di lunghezza)

, isometrica (senza modificazione di lunghezza) Isotonica, superante, concentrica (con riduzione di lunghezza)

(con riduzione di lunghezza) Eccentrica, pliometrica (in allungamento contrastante).

La seguente classificazione (secondo Harre) tiene conto dei fattori fisiologici:

Forza massimale : che il sistema neuromuscolare può esercitare in una contrazione massima volontaria (è importante negli sport con notevoli resistenze da vincere)

: che il sistema neuromuscolare può esercitare in una contrazione massima volontaria (è importante negli sport con notevoli resistenze da vincere) Forza veloce o rapida : è la capacità che il sistema nervoso ha di superare resistenze ad alta velocità

o : è la capacità che il sistema nervoso ha di superare resistenze ad alta velocità Forza resistente: è la capacità dell'organismo di resistere alla fatica, in caso di prestazioni di forza di lunga durata (canoa, pattinaggio, ecc.).

Questi tre tipi di forza differiscono sia per gli aspetti fisiologici sia per le metodiche di sviluppo, ciò nonostante hanno una base comune: una "carenza" di forza massima limita in modo considerevole le espressioni delle altre due forme di forza dell'atleta.

L'aumento della forza massima porta, in generale, a un miglioramento delle prestazioni specifiche di forza veloce e di forza resistente. Inoltre un indice molto importante per l'orientamento all'allenamento per la valutazione degli atleti è la forza relativa, cioè il rapporto fra la forza massima e il peso corporeo (Fmax / peso).