Forma fisica: dopo quanti giorni di inattività si perde

Allenarsi è una buona abitudine che consente di migliorare la propria salute e mantenere attivo il fisico. Inoltre, a seconda della disciplina che si sceglie, il corpo ne trova giovamento anche a livello estetico, a patto però di mantenere costante il proprio impegno. Gli effetti benefici dell'attività fisica, infatti, non sono perenni e non durano per sempre allo stesso modo se a un certo punto si smette di allenarsi. Quando passa un po' di tempo dall'ultima sessione fitness, infatti, iniziano gradualmente a ridursi la forza, la massa muscolare e non solo. Il motivo è che il corpo umano si adatta agli stimoli che gli vengono forniti: se si allena reagisce di conseguenza e di fronte a un periodo di inattività fa lo stesso, entrando in una fase di conservazione che porta a perdere tono muscolare. Ma come e con quali tempi avviene questo processo?

In quanto tempo peggiora la resistenza cardiovascolare I fattori che determinano con quale velocità si perde la forma fisica, a fronte di uno stop all'allenamento sono diversi e in parte coincidono con quelli che determinano i risultati dell'allenamento stesso. Si tratta infatti della genetica, dell'età, dello stile di vita, del regime alimentare e del precedente livello di forma fisica Superata una certa età, ad esempio, la forma fisica viene persa ad una velocità quasi doppia rispetto a quando si hanno tra i 20 e i 30 anni. Tra i vari aspetti che risentono dell'inattività, la resistenza cardiovascolare sarebbe la prima ad essere compromessa. A sostenerlo uno studio del 1984 pubblicato sul Journal of Applied Physiology: Respiratory, Environmental and Exercise Physiology, che aveva dimostrato che in atleti che si allenavano alla resistenza e smettevano di farlo, il VO2 massimo (quantità totale di sangue pompata dal cuore ai tessuti al minuto) calava del 7% nei primi 21 giorni di inattività. Da un altro studio, questa volta più recente perché svolto durante la pandemia e pubblicato su Frontiers in Physiology, è risultato che bastano meno di 2 settimane per veder diminuire la VO2 massima, il volume del plasma e la capacità di utilizzare il glucosio per l'energia. Ovviamente, più si prolunga il tempo di inattività, più gli effetti negativi aumentano. Dopo 3 settimane diminuisce la produzione di energia dei mitocondri per le cellule muscolari, e riprendere ad allenare risulta più difficile rispetto a quando si era interrotto. Fortunatamente però il calo non prosegue senza fine, ma solo fino a 2 mesi, tempo dopo il quale si stabilizza. Inoltre, dopo 3 mesi, chi un tempo si allenava regolarmente mantiene comunque un VO2 massimo più alto rispetto alle persone sedentarie che non si sono mai allenate. Anche se la fatica si fa inevitabilmente sentire, il respiro potrebbe essere più pesante e la frequenza cardiaca più alta, riprendere ad allenarsi dopo un periodo di inattività senza grandi stravolgimenti, quindi, si può.

In quanto tempo si perdono muscoli e forza Quando si smette di allenarsi anche la forza e il tono muscolare diminuiscono ma con una velocità inferiore rispetto alla resistenza cardiovascolare. Uno studio del 2000 pubblicato su Medicine and Science in Sports and Exercise ha registrato quanto successo ad un gruppo di giovani atleti abituati ad allenarsi con i pesi: dopo 31 settimane di inattività la loro forza era diminuita solo dell'8%. Anche in questo caso l'età ha giocato un ruolo fondamentale visto che persone più anziane ne avevano perso il 14%. Per quanto riguarda le tempistiche, la maggior parte della perdita di forza è stata riscontrata tra le 12 e le 31 settimane.