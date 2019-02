Scheda di allenamento foam roller

L'allenamento con foam roller, in termini di frequenza, durata e tipologia di stimolo, va sostanzialmente pianificato in relazione alle variabili personali e ai risultati che si vogliono ottenere.

Come abbiamo già detto, i vari obbiettivi e finalità possono essere molto diversi tra loro, così come differente è anche il livello della condizione soggettiva iniziale – basso, medio o alto – e di quella prefissataci.

Per iniziare, è senz'altro consigliabile limitare la durata delle sedute a pochi minuti, anche solo 5' al giorno, garantendo però una frequenza elevata – meglio se quotidiana. Potrebbe essere idoneo inserire l'esercizio nel post allenamento o, eventualmente, nel pre allenamento – a seconda del tipo; all'interno dell'allenamento sarebbe meno facile da gestire e andrebbe collocato nei recuperi – va da sé che ciò possa non incastrarsi alle necessità di una seduta ad altissima intensità, o in condizioni particolari (nuoto, ciclismo, corsa ecc).

Dal principio è idoneo un approccio cautelativo. In sostanza, ogni movimento o gesto della tabella dev'essere affrontato con escursione limitata. Per ciò che riguarda la velocità di esecuzione, dev'essere sempre bassa. Ogni esercizio può essere ripetuto 10-20 volte, interponendo una pausa tra le varie aree del corpo, aumentando progressivamente la continuità.

L'utilizzo del foam roller è prevalentemente associato alla riduzione dei dolori muscolari, soprattutto dovuti a piccole contratture o affaticamento da gesto atletico; a tal proposito dobbiamo specificare che la pressione del peso corporeo sul foam roller e il conseguente automassaggio che ne deriva – grazie ai bottoni propriocettivi – dovrebbe essere localizzato sia sul punto, sia sulle zone limitrofe. Si sconsiglia di raggiungere il dolore intenso e di insistere su zone di passaggio tendineo, o sotto le quali è già presente l'osso o l'articolazione.

In ordine statistico, l'altro impiego del foam roller è come punto di appoggio / presa, caratterizzato da instabilità. In maniera simile a quanto avviene con le balance trainer o con le tavolette propriocettive, permette di svolgere alcuni esercizi con maggior difficoltà e senza l'utilizzo di sovraccarichi. Essendo instabile, recluta un maggior numero di muscoli – compresi gli stabilizzatori – allenando parallelamente l'equilibrio – come nel push up, nel plank e nello squat (in quest'ultimo caso si consiglia di fare molta attenzione al rischio di perdita dell'equilibrio e di rottura dell'attrezzo). Per di più, appoggiato tra la schiena e una parete – quindi non sotto i piedi – rotolando consente di accompagnare il movimento dell'accosciata.

Discorso analogo può essere fatto per gli esercizi di stretching e di mobilità articolare. Anche in tal caso il foam roller può essere impiegato come punto di appoggio, questa volta meno instabile, oppure come tutore del movimento; in quest'ultimo caso, permette di aumentare progressivamente l'angolo di escursione, mantenendo una velocità più o meno costate (isocinetica).