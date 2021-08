In commercio esistono diversi modelli di foam roller : in base ai materiali impiegati possono essere molto duri oppure più morbidi; non solo, a variare sono spesso anche le dimensioni e la presenza di rilievi più o meno ampi e rigidi. Alcune tipologie presentano infatti anche dei bottoni propriocettivi , o "trigger point", pensati per sollecitare al meglio le zone critiche , come ad esempio la cervicale .

Utilizzarlo è in linea di massima molto semplice, tuttavia per sfruttare al meglio i suoi benefici può essere utile affidarsi a uno dei tanti tutorial disponibili in rete.

I benefici sono molteplici: il foam roller è infatti indicato sia per la riabilitazione sportiva e dunque per accelerare il recupero dopo una sessione di allenamento intensa, sia per prevenire gli infortuni poiché aiuta a sciogliere le tensioni muscolari.

Tra i foam roller classici, uno dei più apprezzati è quello proposto da Bodymate . Con una consistenza medio-dura, è un attrezzo ideale per praticare esercizi di crossfit o di yoga ma è anche molto utile per allenare e massaggiare diverse parti del corpo. Utilizzato ad esempio sui vari punti critici, come addome, gambe o schiena, favorisce la vascolarizzazione dei muscoli , aiuta a sciogliere le contrazioni e attiva i tessuti profondi, migliorando così la mobilità. Il foam roller di Bodymate è inoltre molto facile da utilizzare perché include un pratico e-book con spiegazioni illustrate degli esercizi. Il modello è inoltre disponibile in numerose varianti di colore.

Un modello molto apprezzato è anche il foam roller di Fit Nation . Dotato di trigger point in rilievo, questo rullo da massaggio è pensato per lenire tensioni e dolori muscolari attivando la circolazione e stimolandola in modo mirato. Questo modello è consigliato infatti per gli sportivi perché può essere utilizzato in fase di stretching , per migliorare l'elasticità dei muscoli, e dopo l'allenamento per distendere e decontratturare le fasce muscolari. Realizzato in schiuma robusta, non si deforma è dispone di una lunghezza tale da consentire il trattamento delle gambe come della schiena in maniera specifica. Disponibile in sei diversi colori, comprende un ebook che consente l'accesso libero a 10 video lezioni.

Per chi cerca invece degli strumenti da utilizzare in modi diversi su tutto il corpo, una buona idea può essere il set di rulli da massaggio in schiuma proposto da FitBeast . Il set dispone infatti di due tipi di rulli, uno con parti in rilievo 3D pensato per massaggiare efficacemente i muscoli profondi, e uno in schiuma morbido per decomporre l' acido lattico : utilizzando entrambi i rulli è così possibile alleviare al meglio il dolore muscolare e sciogliere le tensioni. All'interno del set, realizzato in PVC resistente, sono presenti anche due diverse palline massaggianti e una pratica borsa per tenere tutto insieme.

Tra i modelli più apprezzati dai professionisti c'è invece il foam roller Grid , pensato per ridurre i dolori muscolari e articolari, migliorare circolazione e flessibilità e agire sulla postura . Tra i suoi vantaggi, il design brevettato con punti in rilievo che lo rende il primo rullo in schiuma a presentare un esterno multi-densità costruito su un nucleo cavo. Realizzato con materiali di qualità che non si rompono e non perdono forma dopo un uso ripetuto, questo modello include l'accesso ai video di istruzioni online per utilizzarlo al meglio ed è disponibile in tre diversi colori.

Foam Roller kit 4-in-1 Pleasion

Per migliorare le prestazioni sportive ma anche alleviare il dolore e favorire il rilassamento muscolare, un ottimo strumento può essere infine anche il set di Pleasion. Il kit, che può rapprsentare anche un'ottima idea regalo per gli sportivi, include infatti rulli in schiuma ad alta densità, bastoncini per massaggio, palline da massaggio e persino utili fasce per praticare esercizi di resistenza. Il rullo in schiuma da 12.9 pollici è realizzato con materiali durevoli e di qualità in PVC ed EVA ad alta densità, mentre le parti in rilievo stimolano efficacemnte i punti critici, riattivando la circolazione e alleviando la tensione.

