Float Fit, Allenamento a Filo d'Acqua: Cos'è e Esercizi

In estate la voglia di fare attività fisica aumenta anche in molte persone normalmente sedentarie, che però il più delle volte cercano discipline che coniughino sport e divertimento.

Questo allenamento non si può praticare solo in piscina ma anche al mare o al lago, purché si riesca ad ancorare il materassino da qualche parte e che la superficie dell'acqua sia piatta e senza come quella di una vasca.

Float Fit: Esercizi

Il Float Fit non prevede l'esecuzione di esercizi prestabiliti ma si limita a trasportare su una base fluttuante quelli che normalmente si svolgono a terra, e questo lo rende uno sport adatto a tutti senza contro indicazioni.

Ogni persone, infatti, può scegliere gli esercizi da compiere in autonomia e anche i corsi esistenti nelle piscine che li propongono sono divisi per livello di difficoltà e capacità di partenza dei partecipanti.

Quelli che si prestano maggiormente ad essere inseriti in un workout sul filo dell'acqua sono soprattutto esercizi volti al potenziamento muscolare come squat, affondi, addominali o burpess, ma non esistono preclusioni. Si possono infatti anche svolgere movimenti meno impegnativi che attingono dallo Yoga o dal Pilates e privilegiano lo stretching, la percezione corporea e lo scioglimento delle tensioni muscolari.

Anche se non esiste una regola precisa, solitamente le lezioni hanno una durata media di mezz'ora per i principianti, ma possono diventare più lunghe con l'acquisizione di una maggiore padronanza della disciplina. Eseguendo esercizi di intensità moderata si bruciano in media 400-500 calorie, ma aumentando la difficoltà è possibile arrivare anche fini a 900 calorie nello stesso lasso di tempo.

Tutte le lezioni iniziano con una fase di riscaldamento muscolare in acqua e terminano con qualche minuto di recupero defaticante.

Durante tutta la durata della lezione è fondamentale respirare in modo corretto e non eccedere troppo con la difficoltà degli esercizi, onde evitare di andare in apnea, ovvero in calo di ossigeno. Se ci si sente in difficoltà meglio fermarsi per fare una piccola pausa e riprendere quando la respirazione risulta meno difficoltosa.

A fine lezione è necessario bere acqua o bevande sportive ricche di sali minerali per reintegrare i liquidi dispersi con la sudorazione, mentre prima meglio non fare pasti troppo pesanti, ma solo piccoli spuntini, per esempio a base di banana o della frutta secca.

Per praticare Float Fit è consigliabile indossare costumi sportivi, così da essere liberi nei movimenti.