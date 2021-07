Flessori dell’Anca Stretti: Cause e Soluzioni

Introduzione Chi ha difficoltà a correre, saltare e/o accovacciarsi durante l'esecuzione degli squat potrebbe avere i flessori dell'anca stretti. Questi muscoli, infatti, sono necessari per l'estensione completa dell'anca e per mantenere il bacino allineato. Se sono deboli e/o tesi si corre un rischio più elevato di sviluppare problematiche fisiche, come dolore alla schiena e alle ginocchia, e si fa più fatica ad allenarsi. Ecco perché è importante imparare a conoscere questi muscoli e a capire come allenarli.

Che cosa sono i flessori dell’anca I flessori dell'anca sono i muscoli che collegano il busto e le cosce: servono per sollevare la coscia verso il busto e abbassare il busto verso la coscia. Sono necessari per l'estensione completa dell'anca e per mantenere il bacino allineato. Ecco perché giocano un ruolo fondamentale in esercizi come lo squat e gli stacchi da terra. Se i flessori dell'anca forti e mobili è più facile correre, saltare e accovacciarsi profondamente.

Quando sono stretti Con l'espressione flessori dell'anca stretti ci si riferisce generalmente alla tensione nell'articolazione dell'anca o dei muscoli che si attaccano all'articolazione dell'anca, con conseguente limitazione della mobilità e/o della flessibilità. A causa della loro posizione e del loro ruolo, quando i flessori dell'anca sono tesi, possono influenzare negativamente l'allineamento di tutto il corpo e la funzione muscolare. Altre parti del corpo iniziano così a compensare la mancanza di mobilità dell'anca e aumenta di conseguenza il rischio di lesioni, in particolare di dolore alla schiena e al ginocchio.

I segnali da non sottovalutare Inarcamento estremo della parte bassa della schiena, chiamato lordosi.

Difficoltà a calciare la gamba dietro di sé.

Mal di schiena lombare.

Disagio localizzato all'anca.



Quelli appena elencati sono i campanelli di allarme più comuni dei flessori dell'anca stretti. Se si soffre di una o più di queste manifestazioni è importante rivolgersi al medico. Ci sono due test che aiutano a valutare meglio la situazione. Test di Thomas

Si tratta del metodo più comune ed efficace per valutare la flessibilità e la mobilità dei flessori dell'anca. È una manovra cui gli esperti ricorrono per valutare la flessibilità della muscolatura antero-laterale. Si può anche eseguire una prova a casa: sdraiarsi sulla schiena su un letto o su una panca. Portare entrambe le ginocchia al petto. Continuare a tenere il ginocchio destro e raddrizzare la gamba sinistra, lasciandola rilassare completamente. Ripetere con l'altra gamba. Se la parte posteriore della parte inferiore della coscia non tocca la panca o il letto o il ginocchio rimane abbastanza dritto (dovrebbe essere piegato quando rilassato) è probabile che i flessori dell'anca siano stretti. Il test in piedi

In posizione eretta davanti a uno specchio. Calciare una gamba dietro di sé il più lontano possibile (mantenendo il ginocchio dritto/esteso) senza inarcare la parte bassa della schiena. Quindi ripetere con la gamba opposta. Nello specchio, annotare eventuali compensazioni o differenze tra il lato sinistro e destro. Si deve fare attenzione a qualsiasi tensione o disagio nella parte anteriore (parte anteriore) della coscia. L'incapacità di estendere la gamba molto dietro di sé è un segno di mobilità limitata dell'anca.