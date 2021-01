Flessibilità Corporea: Perché è importante e Come Migliorarla

Se piegarsi fino a toccarsi le dita dei piedi è per molti un compito impossibile, è perché la flessibilità della schiena non è a livelli ottimali. Migliorarla però è possibile.

Cosa si intende per flessibilità La flessibilità è la capacità dei muscoli e di altri tessuti connettivi di allungarsi temporaneamente. La mobilità, invece, è la capacità delle articolazioni di muoversi liberamente attraverso un determinato range, in modo indolore. Una mobilità normale è influenzata da una buona flessibilità, ma ciò non significa che i due termini si equivalgano. Quest'ultima, infatti, è solo un pezzo del puzzle della mobilità. Perché è importante Essere il più possibile flessibili è indispensabile per svolgere anche le più piccole azioni quotidiane come raccogliere qualcosa da terra o da uno scaffale alto. Inoltre, è necessario per alleviare la tensione muscolare e il dolore, favorire il rilassamento, migliorare la forma fisica, la forza e la resistenza e consentire ai muscoli di completare l'intera gamma di movimento (mobilità).

Come migliorarla Per aumentare il livello di flessibilità dei propri muscoli è necessario svolgere un lavoro che comprenda esercizi di respirazione, stretching statico e stretching dinamico. Aggiungere a questi anche un allenamento di forza può migliorare ulteriormente sia la flessibilità sia la mobilità. Per ottenere il massimo dall'allenamento sulla flessibilità è necessario compierlo almeno tre volte a settimana, in sessioni di 10-15 minuti complessivi. Chi svolge già con regolarità sessioni fitness può aggiungere a esse brevi sessioni di respiro, stretching dinamico e statico. In caso gli allungamenti si compiano all'interno di una sessione fitness più ampia, è meglio dedicarsi a quelli dinamici prima dell'allenamento e a quelli statici dopo. Un'altra opzione è quella di praticare stretching appena svegli o prima di andare a dormire.

Respirazione Quella con il diaframma è la respirazione più corretta e padroneggiarla è un ottimo primo passo per entrare in sintonia con il proprio corpo e aumentare la flessibilità. Ecco alcuni esercizi per migliorare la respirazione. Allenamento del diaframma In piedi o seduti su una sedia, posizionare le mani su entrambi i lati della gabbia toracica.

Inspirare dal naso, riempiendo i polmoni d'aria e sentendo la gabbia toracica espandersi.

Iniziare a espirare attraverso la bocca, coinvolgendo i muscoli del core e del pavimento pelvico mentre si espelle l'aria. Esercizio con movimento delle braccia Sedersi a gambe incrociate e con le braccia lungo i fianchi.

Inspirare e portare le braccia in alto.

Espirare e riportare le braccia alla posizione iniziale. Cat-Cow Questa mossa yoga allunga la colonna vertebrale e il core e apre il petto. Mettersi a quattro zampe.

Inspirare e inarcare la schiena, volgendo il viso verso l'alto, lasciando che il ventre si abbassi verso terra.

Espirare e inarcare la schiena, lasciando cadere la testa verso il pavimento e sentendo l'allungamento.

Stretching statico Un ottimo metodo per migliorare la flessibilità è lo stretching statico, ossia compiere un movimento di allungamento e mantenerlo per un tempo che va dai 10 ai 30 secondi. Può essere svolto da solo, in una sessione unicamente dedicata al miglioramento della flessibilità, o in aggiunta all'abituale fitness routine. Come farlo al meglio Prima di iniziare è meglio dedicarsi a un riscaldamento a bassa intensità come la camminata, per un tempo che vada dai 5 ai 10 minuti. Fare stretching con i muscoli freddi, infatti, può aumentare le possibilità di lesioni. Una volta iniziato, allungarsi fino al punto di massima tensione, senza esagerare e anche in questa fase non dimenticarsi della corretta respirazione. Alcuni esempi di stretching statico. Piegamenti in avanti Questo esercizio allunga polpacci, muscoli posteriori della coscia, glutei e colonna vertebrale. Da posizione eretta e con i piedi uniti, piegarsi in avanti, portando la testa sulle ginocchia e le mani verso il suolo.

Allungare le gambe il più possibile.

Se necessario, piegare leggermente le ginocchia per consentire alle mani di toccare il suolo. Rotazione del collo Durante lo stretching, è importante non trascurare la zona della testa e del collo. Da seduti o in piedi, posizionare la mano destra sul lato superiore sinistro della testa.

Inclinare il capo verso destra, permettendo alla mano sinistra di premere delicatamente, allungando il lato sinistro del collo.

Ripetere sul lato opposto.