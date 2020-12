Fitness: Cos’è e a Chi è Indicato

"il raggiungimento del livello di salute ottimale sarebbe un risultato sociale estremamente importante, da perseguire in tutti i paesi del mondo. Tuttavia, la realizzazione di un progetto simile richiede il contributo di molteplici settori , economici ma anche sociali, in aggiunta a quello sanitario".

Nel 1978, ad Alma-Ata, in Russia, alla conferenza internazionale sull'assistenza primaria si disse che "la salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale; non semplicemente l'assenza di malattia o infermità. Parliamo di un diritto umano fondamentale"

Ormai da quasi mezzo secolo, il fitness e tutti i concetti da esso evoluti – come wellness e funzionalità totale – sono al centro delle campagne preventive e terapeutiche per numerose condizioni disagevoli.

Praticare fitness non significa voler diventare un culturista o un atleta callistenico , non impone di depilarsi e fare lampade ogni settimana, e nemmeno dover seguire una dieta "impossibile" dalla mattina alla sera per ogni giorno della propria vita.

Tutti. Il fitness non è sinonimo di sport agonistico. All'opposto, nasce proprio per soddisfare le necessità anche di chi non ha potuto svolgere alcunché in età evolutiva o comunque in gioventù.

Accorgimenti Utili

Appurato i potenziali praticanti fitness occupano praticamente il 99 % della popolazione, è comunque doveroso suddividerli in vari gruppi, ognuno dei quali presenta esigenze ed accortezze specifiche

Fitness per Sedentari

In questa categoria raggruppiamo tutti quei soggetti che per motivi di lavoro o per altre cause, fanno una vita statica, dedicando poco o niente del loro tempo all'attività sportiva.

Nel momento in cui iniziano a praticare un'attività fisica, in questo caso fitness, sono i principianti del settore. Come tali, presentano il vantaggio di apprezzare subito le prime migliorie funzional indotte dall'allenamento, in quanto passano da dal "nulla" a un condizionamento iniziale.

Non sanno tuttavia ancora muoversi bene e potrebbero incorrere in inconvenienti.

Gli immediati benefici funzionali non sempre (nel breve termine) si associano a quelli estetici di dimagrimento, portando talvolta all'abbandono dell'attività.

Fitness per Sportivi di Medio Livello

Questa categoria che, a seconda del livello, presenta una già invidiabile forma fisica, si avvicina al fitness per migliorare le capacità condizionali.

Questo perché evidentemente il loro allenamento non riesce a sviluppare bene certi aspetti, non permette di scaricare lo stress da allenamento, non consente di recuperare eventuali traumi che si sono creati, non riequilibra la postura e gli squilibri muscolari ecc.

Fitness per Junior

I soggetti giovani possono praticare fitness solo se rispetteranno canoni specifici, che sono posture corrette, carichi moderati, esecuzione corretta degli esercizi e multilateralità dello stimolo.

Si parla di soggetti in accrescimento e sottoposti a repentini cambiamenti fisici e psicologici.

Le metodiche migliori per gli junior sono gli allenamenti improvvisati, i giochi e i circuiti, perché vari, divertenti e con finalità di stimolare tutto il corpo.

Fitness per Anziani

È una categoria piuttosto nuova al mondo del fitness, per ragioni culturali e sociali, e perché in passato il settore non era ben preparato al target.

In assenza di patologie degenerative importanti, i senior hanno come risultato una serie di benefici fisici che rallenterà i processi di invecchiamento o addirittura (in certi casi) ne invertirà la tendenza.

Una regolare attività fisica apporta anche notevoli benefici sullo stato dell'umore e per questi soggetti può essere momento di ritrovo e socializzazione.

Fitness per Soggetti con Patologie

Asmatici, diabetici, ipertesi, dislipidemici, osteoporotici, cardiopatici, con sintomi depressivi o ansiosi, dopo consulto medico e sotto l'osservazione di validi professionisti dovrebbero praticare fitness, costituendo quest'ultimo un vero e proprio rimedio.

Il carico di lavoro sarà diverso rispetto ai canoni tradizionali, ma è chiaro che per essi il fitness avrà il pieno compito di "terapia".