Fitness terapia: l’attività motoria è una potente arma conto lo stress, l’ansia e la depressione

In questo breve articolo parleremo proprio di questo aspetto, illustrando "come" e "quanto" l'allenamento possa migliorare la qualità della vita , agendo sul miglioramento del tono dell'umore e sulla riduzione dello stress mentale.

Cos'è lo stress? Facciamo chiarezza

Spesso usiamo il termine "stress" in modo improprio.

Una prima distinzione da fare è tra le parole stressor e stress.

Lo stressor è l'agente stressante;

è l'agente stressante; Lo stress, che in inglese significa "sforzo", è la risposta generica che il nostro corpo oppone all'agente stressante.

Il cervello e l'organismo si sono evoluti per reagire alle condizioni "naturali" di stress (eustress), ma, probabilmente, non in maniera specifica alla tipologia e alla quantità alle quali siamo oggi sottoposti continuamente.

Infatti, le condizioni di stress innescano una serie di risposte generiche, di natura endocrina e nervosa, che servono per diventare più vigili, più reattivi, per non avere sonno, per non avvertire la pulsione sessuale, per sentire meno il dolore, per non sentire l'appetito o, al contrario, per mangiare con voracità.

Se ci facciamo caso, molte di queste condizioni sono considerate veri e propri sintomi da stress. In natura, quando il problema è "reale", lo stress può salvarci la vita. Oggi come oggi, quando la maggior parte dello stress è causato da emozioni inutilmente o eccessivamente o non ragionevolmente disagevoli (distress), la mente e l'organismo non trovano una "soluzione reale", sottoponendo il corpo a un logorio che possiamo definire cronico.