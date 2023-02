Fitness Snack: allenamenti per chi non ha tempo, come funzionano?

Un modo per farlo è optare per quelli che vengono definiti fitness snack .

La mancanza di tempo è una delle motivazioni principali che spinge le persone a stare lontano da allenamenti e workout . Tuttavia, spesso si tratta di un vero e proprio alibi che nasconde in realtà pigrizia e poca passione per l' attività fisica .

Cosa sono i fitness snack

I fitness snack sono tipologie di allenamento particolarmente brevi ma al contempo efficaci, pensate proprio per chi non ha tempo di recarsi in modo periodico in palestra o uscire con costanza per correre o camminare.

Tra lavoro, studio, incombenze familiari e commissioni varie, al giorno d'oggi le giornate sono quasi per tutti frenetiche e una volta terminate le proprie attività quotidiane spesso non si ha l'energia per cimentarsi in un allenamento lungo. La stessa cosa vale la mattina se si sa già che le ore che seguiranno saranno particolarmente intense.

Se anche la pausa pranzo, per varie ragioni, è un'opzione da scartare, vengono in soccorso i fitness snack, che abbinando le parole fitness a snack vogliono proprio sottolineare la rapidità con la quale è possibile svolgerli.

Invece di concedersi una pausa snack culinaria o a base di caffè, insomma, una volta al giorno si può optare per una pausa all'insegna dell'attività fisica, e di conseguenza del benessere di corpo e mente, visto che le endorfine sprigionate dopo un workout possono essere estremamente rigeneranti e dare la carica giusta per continuare la giornata con dinamismo.

Bastano pochi minuti al giorno, infatti, per tenersi in allenamento.