Capita a molte persone di non avere voglia di dedicarsi all' attività sportiva ma poi, una volta fatto spinti dalla necessità di prendersi cura di sé, di essere pervasi da una generale sensazione di benessere e appagamento .

Per porvi rimedio, svolgere attività fisica regolare è fondamentale , soprattutto se si vira verso una disciplina che sia in grado di associare l'esercizio corporale ad una formula che svuoti momentaneamente la mente. Solo in questo modo si può giungere alla fitfullness, che apporta nuova linfa vitale alle giornate.

Il cumulo di stress che caratterizza oggi la quotidianità di quasi tutte le persone, scandita da tantissimi impegni che si susseguono senza sosta da mattina a sera, non consente quasi mai di staccare la spina e prendersi dei momenti per se stessi.

Allenarsi, infatti, è particolarmente efficace nel migliorare l'umore grazie al rilascio di quello che viene definito l' ormone della felicità, ovvero la serotonina , e la riduzione di quelli che invece sono comunemente legati allo stress come il cortisolo . Inoltre, lo sport è anche in grado di attivare gli endocannabinoidi e gli oppioidi endogeni , sostanze presenti nell'organismo che innescano uno stato di euforia abbassando la sensibilità al dolore e contribuendo a diminuire gli stati d'animo negativi legati all' ansia .

Giungere al livello di benessere della fitfulness non è immediato né facilissimo se non si ha dimestichezza con questa dimensione, ma per riuscirci è necessaria molta pazienza, una buona dose di abnegazione e approcciarsi alla disciplina senza dubbi ma convinti che sia veramente ciò che si sposa con la propria filosofia di vita.

Come raggiungere la fitfullness

Anche se esistono alcune discipline che si sposano in modo più naturale con il concetto di fitfullness, è bene ribadire che tutti gli sport sono utili al raggiungimento del benessere.

Che sia il nuoto o uno sport di squadra, il trekking o danza non importa, ciò che conta per rivelarsi davvero efficaci è che rispecchi attitudini e gusti di chi le pratica e rispondano al meglio all'esigenza individuale di migliorare il proprio equilibrio interiore.

Per chi preferisce un approccio soft lo yoga e il pilates sono ideali, da svolgere senza stress e a seconda del proprio livello di preparazione. In alternativa si può anche optare per un'attività cardio-isotonica, oppure praticare arrampicata, climbing gym e crossfit. Imprescindibile però per raggiungere la fitfullness, è che nella combinazione di esercizi scelti ne esistano alcuni volti a migliorare resistenza e forza, ed altri finalizzati al rilassamento, come ad esempio la meditazione.

Per dare i risultati sperati e provare in modo progressivo una sensazione di benessere fisico e psicologico, gli esercizi devono essere svolti a cadenza periodica e in modo regolare.

Se si inizia un percorso finalizzato alla fitfullness si deve quindi essere sicuri di avere abbastanza tempo da dedicare all'attività fisica, visto che le attività sportive dovrebbero essere pianificate quotidianamente o quasi.

La perseveranza unita al divertimento genera il mix perfetto per ottenere risultati soddisfacenti e proprio per questo un consiglio è di svolgere gli esercizi che si sono scelti a ritmo di musica o in compagnia di altre persone, in modo da concepire l'appuntamento con il workout come un momento di svago e non cedere alla tentazione di rimandarlo o saltare qualche seduta.

Solo in questo modo si potrà raggiungere la vera fitfulness.