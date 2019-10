Cos’è Cos'è la fitball? La fitball è un vero e proprio pallone di gomma, pieno d'aria, e rimbalzante. Non per nulla è definita anche "palla da ginnastica", seppur in tal modo venga facilmente equivocata con la tradizionale palla medica. Sono sinonimi di fitball: swiss ball, balance ball, palla svizzera, gym ball, birth ball, body ball, fitness ball, gymnastic ball, physio ball, pilates ball, naval mine, Pezzi ball, stability ball, Swedish ball, therapy ball e yoga ball. Shutterstock La fitball è una sfera di materiale sintetico, vuota al suo interno e dotata di valvola di gonfiaggio. Ne esistono vari tipi, classificabili soprattutto in base alle proprietà fisiche, le quali ovviamente ne determinano il contesto di utilizzo. Le caratteristiche principali della fitball sono: diametro, materiale, pressione di gonfiaggio e design (colore, antiscivolo ecc).

A Cosa Serve A cosa serve la fitball? Inventata trent'anni prima come giocattolo per bambini (da Aquilino Cosani, in Italia), solo negli anni '90 (in America) la fitball venne presentata al mondo delle scienze motorie e della cultura estetica come "nuovo e divertente strumento adatto ad ogni genere di pratica allenante". La fitball è un attrezzo fitness a tutti gli effetti, ormai diffusissimo e, per molti, addirittura insostituibile; viene impiegata nell'allenamento della forza, della flessibilità muscolare, della mobilità articolare, della propriocezione e dell'equilibrio. Oggi sono davvero numerosi i tecnici di settore (personal trainer e preparatori atletici) che usano la fitball per variare e per rendere più divertenti le sessioni di allenamento, migliorando al tempo stesso la qualità e l'efficacia delle lezioni. La fitball, utilizzata correttamente, permette di curare maggiormente l'esecuzione di certi movimenti ed esercizi, prevenendo stress articolari e migliorando condizioni disagevoli come, ad esempio, vari tipi di lombalgia. I protocolli più diffusi che sfruttano la fitball sono quelli mirati allo sviluppo del core – addominali, pelvici e alcuni della schiena. Ne sono esempi tipici esercizi come curl-up o crunch o sit-up, ma anche push-up ecc, eseguiti in posizione seduta sulla fitball, o con una sola parte del corpo poggiata su di essa. Lo Sapevi che… Alcuni esperti di fitness e medici hanno consigliato di sperimentare la fitball piuttosto della tradizionale sedia da ufficio. Ciò si basa sulla teoria che i muscoli addominali e dorsali sono costantemente impegnati e attivi nel mantenere la postura corretta e l'equilibrio. Non ci sono tuttavia prove scientifiche a sostegno di questa teoria. Per di più, alcuni sconsigliano questa pratica per ragioni puramente ergonomiche o biomeccaniche.

Proprietà e Caratteristiche Proprietà e caratteristiche della fitball La fitball è una palla elastica in pvc gonfia d'aria, con diametro variabile – più frequentemente compreso tra i 35 e gli 85 cm – generalmente colorata e dotata di antiscivolo. Oltre alla mescola del materiale ed allo spessore dello stesso, contribuisce a stabilirne le proprietà fisiche – e quindi il tipo di applicazione – anche la pressione di gonfiaggio. Quest'ultima proprietà viene facilmente gestita rimuovendo il "tappo" della valvola e inserendo una pompa o lasciando defluire fuori l'aria. Di seguito alcune proprietà di cui tenere conto: Più elastica è la mescola del pvc, maggiore è la possibilità di gonfiare la fitball

Maggiore è il gonfiaggio, più dura e rimbalzante risulta la fitball

Minore è il gonfiaggio, più tenera e stabile risulta la fitball

Se il pvc è tenero e spesso, la fitball risulta più confortevole al tatto ma meno rimbalzante

Se il pvc è duro e spesso, la fitball risulta meno confortevole al tatto e comunque poco rimbalzante

Più sottile è lo spessore del pvc, meno importanza acquisisce il confort al tatto della fitball. Nota: oggi i materiali delle fitball sono più o meno tutti uguali; raramente si reperiranno fitball molto diverse tra loro. La fitball ha la peculiarità fondamentale di consentire vari movimenti assistiti, migliorando e stimolando così l'assetto posturale generale e l'equilibrio; alcuni definiscono erroneamente tale caratteristica una "quasi in assenza di gravità". Facendo rotolare e rimbalzare questo attrezzo, è possibile tonificare, rinforzare e allungare tutti i muscoli del corpo, ma anche mobilitare le varie articolazioni e lavorare sulla propriocezione muscolare e di conseguenza sull'equilibrio, evitando gran parte delle criticità. Per approfondire: Allenamento con Swiss Ball o Fitball Può interessarti anche: Swiss Ball: Benefici sulla Propriocezione Quale scegliere? Photo Courtesy Questa palla da allenamento, divertente e versatile, consente di eseguire una serie di esercizi utili a migliorare l'equilibrio, il tono muscolare e la coordinazione. Inoltre può essere utilizzata anche come sedia, a casa o in ufficio, per migliorare la postura. Disponibile in tre dimensioni e colori differenti, questo attrezzo, dalla portata massima di 250 kg, è realizzato con tecnologia anti-scivolo, sicuro e versatile, e quindi ideale per gli amanti del fitness di qualsiasi livello. Per una maggiore praticità, nella spedizione è inclusa una pompa manuale e una guida per l'utilizzo. Acquista questa palla da ginnastica con pompa manuale inclusa Photo Courtesy Disponibile in 9 colori e 4 misure (da 55 a 85 cm) questa fitball ha invece una resistenza massima pari a 300 kg, e può essere utilizzata in modo versatile tanto nella vita quotidiana, come pratica alternativa alla sedia a casa o in ufficio, quanto nello sport, per l'allenamento giornaliero. La scelta della misura ideale dipende da vari fattori quali l'altezza, la lunghezza delle gambe e lo scopo con cui si utilizza questo attrezzo. Idealmente, quando si è seduti sulla fitball, le ginocchia dovrebbero risultare piegate a 90 gradi. Attenzione però: quando la palla viene utilizzata in alternativa alla sedia da ufficio, un fattore importante è dato dall'altezza del tavolo: per questo, generalmente, la versione da 75 cm è quella più comoda. Acquista questa fitball, disponibile in 9 colori e 4 misure

Vantaggi Vantaggi generali della fitball La fitball è uno strumento pratico, duttile, innovativo e divertente, con il quale è possibile creare vari programmi di lavoro, per il singolo tanto quanto per i gruppi – in vari tipi di persona, con necessità differenti. Il vantaggio principale dell'usare la fitball piuttosto che appoggiarsi direttamente su superfici regolari, piane e dure – sia per gli esercizi a carico naturale che per quelli con resistenze e sovraccarichi – è che l'organismo è obbligato a rispondere attivamente all'instabilità della palla per rimanere in equilibrio, impegnando molti più muscoli (detti stabilizzatori). Rafforzandosi, questi muscoli migliorano vari aspetti utili nella vita quotidiana o migliorano le prestazioni in altre discipline, conferendo alla routine l'appellativo di "funzionale". Un altro vantaggio dell'utilizzo di fitball, quale superficie instabile, è la capacità di reclutare più unità muscolari senza la necessità di aumentare il carico totale o la complessità degli esercizi. Come anticipato, eseguendo un esercizio su una superficie instabile, è possibile ottenere una maggiore attivazione della muscolatura centrale (core) incrementando il carico complessivo. Si osserva concretamente un aumento dell'attività elettromiografica (EMG) o attività elettrica prodotta dai muscoli, rispetto agli esercizi convenzionali.