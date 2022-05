Chi per farlo sceglie di recarsi in palestra ha a disposizione un elevato numero di attrezzi funzionali e specifici, mentre chi preferisce allenarsi a casa spesso si trova a dover fare i conti con opzioni più limitate e meno performanti.

Svolgere attività fisica in modo regolare è fondamentale per rimanere in forma e, soprattutto, aiutare l'organismo a preservare la salute.

A renderla perfetta per gli allenamenti casalinghi è il fatto che sia estremamente maneggevole e semplice da usare anche senza la supervisione di un personal trainer . Inoltre, è economica e può essere sgonfiata e riposta in un armadio con disinvoltura.

Realizzata in PVC o in altri materiali simili non scivolosi , è di una grandezza variabili che solitamente oscilla tra i 55 e i 75 centimetri . La scelta dovrebbe orientarsi sulla dimensione che permette di stare seduti sopra l'attrezzo tenendo le piante dei piedi poggiate a terra e le ginocchia piegate ad angolo retto . Il motivo è che nonostante i suoi utilizzi siano diversi, la maggior parte degli esercizi prevedono che ci si sieda sopra l'attrezzo.

Benefici dell’uso della fitball

Proprio perché il suo scopo originale è stato associato alle riabilitazione, la fitball è un attrezzo privo di controindicazioni e che se usato con costanza può portare a notevoli benefici, anche in soggetti perfettamente sani e abili allo sport.

Per prima cosa, nonostante sia perfetta per tonificare nello specifico gambe, addome e glutei riesce a garantire un allenamento completo, che coinvolge quasi tutte le parti del corpo.

Inoltre, aiuta a mantenere una postura corretta e a evitare sovraccarichi muscolari, soprattutto alla schiena e questo la rende ottima anche per le donne in gravidanza che non vogliano rinunciare a fare un po' di ginnastica dolce o a praticare alcune posizioni yoga.

Particolarmente indicata anche per le persone che svolgono un lavoro sedentario. Se la situazione lo permette, si può infatti sostituire la sedia della scrivania con la fitball, che grazie della sua forma sferica e dell'assenza dello schienale, per rimanere in equilibrio obbliga a mantenere la schiena dritta e il resto del corpo in una posizione corrette.

Come se non bastasse, questo attrezzo favorisce lo scioglimento delle contratture muscolari e ridona elasticità alle articolazioni sofferenti, proprio grazie al fatto che, non essendo sottoposte a carichi eccessivi, riescono a riprendere la mobilità perduta senza traumi.