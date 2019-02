Ciò è dovuto in primis, come per le altre attività motorie, ad un meccanismo fisiologico di base; parliamo del rilascio di endorfine , gli stessi ormoni che vengono rilasciati mangiando cioccolata o praticando attività sessuale appagante.

Sia chiaro, gli stessi obbiettivi potrebbero essere perseguiti con altri metodi – attività fitness o veri e propri sport – anche se, dal punto di vista psicologico, forse la fit boxe ha "qualcosa in più". Ciò significa che alcuni benefici di cui faremo cenno non sono altamente specifici, mentre altri sì.

Come anticipato, la pratica di fit boxe può contribuire a migliorare la qualità della vita in diversi modi.

A seconda dell'impegno metabolico, la produzione di acido lattico può essere modesta o significativa. Un tecnico del settore definirebbe questo genere di allenamento "continuo e con variazioni di ritmo".

Per incrementare ulteriormente l'importanza dello sforzo anaerobico, il trainer può applicare all'allenamento di fit box il concetto di "Interval Training" (IT), più precisamente del "High Intensity Interval Training" (HIIT). Ciò si può facilmente ottenere alternando le serie al sacco tra i compagni, oppure dividendo la sessione in round – ad esempio da 3' ciascuno – alternati da recupero passivo – ad esempio di 1'. Più avanti scopriremo meglio di cosa si tratta.

Miglioramento della fitness muscolare specifica

La fit boxe migliora gran parte della fitness muscolare, con interessamento di:

Un soggetto sedentario che inizia a praticare fit boxe può notare da subito un aumento del tono muscolare generale (tonificazione), poi un leggero incremento della forza – che però non aumenta progressivamente – ed infine un aumento della rapidità nei movimenti e della resistenza specifica – anche alla velocità.

Miglioramento della coordinazione

La fit boxe permette di allenare la comunicazione tra mente e corpo, quindi a diminuire il tempo necessario per pensare ad un movimento, elaborarlo e tramettere l'impulso. In un sedentario, ciò si traduce in un miglioramento delle capacità coordinative globali.

Ottimizzazione del dimagrimento

Per evitare di diffondere concetti facilmente equivocabili, specifichiamo che: "la pratica di fit boxe consente di aumentare il dispendio calorico ma, di per sé, non è sufficiente a far dimagrire". Cerchiamo di essere più chiari.

Il dimagrimento è dato da un consumo energetico superiore a quanto introdotto con l'alimentazione. La pratica della fit boxe contribuisce alla perdita di peso solo se determina un bilancio calorico negativo [Bilancio Calorico = energia IN – energia OUT]. Purtroppo questo non avviene in tutti i casi, perché (com'è giusto che sia) il movimento fisico richiede nutrienti e di conseguenza aumenta l'appetito; per ottenere un dimagrimento bisogna quindi cercare il giusto compromesso tra carico di allenamento e soddisfazione dell'appetito.

Ad onor del vero, se ben utilizzata, la fit boxe è un ottimo strumento per "riequilibrare" la composizione corporea – aumentando la percentuale di massa magra a discapito di quella grassa. I muscoli bruciano calorie durante il movimento e, se opportunamente attivati, continuano a "consumare" anche durante il recupero, alimentando il metabolismo basale. Ciò permette di mangiare più liberamente rispetto ad una condizione di sedentarietà, senza troppe restrizioni, intaccando comunque il tessuto adiposo in eccesso. Ovviamente, come abbiamo sottolineato, tutto dipende dal numero, dalla durata e dall'intensità degli allenamenti, ma soprattutto da cosa accade durante i pasti.

Miglioramento del tono dell'umore e dell'autostima

Questo è un punto critico, perché estremamente relativo. Diciamo che la pratica della fit boxe, anche alla luce di quanto detto sullo stress nervoso psicologico, viene considerata tutto sommato positiva per il tono dell'umore e per l'autostima.

Non bisogna però commettere l'errore di lasciarsi andare in comportamenti inadeguati, come l'attitudine a compensare le abbuffate allenandosi compulsivamente. Se estremizzato, questo atteggiamento è tipico di certi disturbi del comportamento alimentare (DCA), come la bulimia nervosa (BN).